Какими будут пенсии, зарплаты и курс. Комитет Рады впервые одобрил бюджетную декларацию на три года

Верховная Рада может впервые одобрить трехлетнее бюджетное планирование, это было одним из требований МВФ

Выплаты повысятся благодаря росту прожиточного минимума / Фото: Сегодня

Бюджетный комитет Верховной рады впервые согласовал трехлетнюю бюджетную декларацию.

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Об этом в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Согласно декларации доходы госбюджета в 2022-м году должны быть на уровне 1219,6 млрд. грн, в 2023-м году – 1333,2 млрд грн, в 2024 – 1451,6 млрд грн.

Среднемесячная зарплата должна вырасти с 15 258 грн в 2022-м году до 19 063 грн в 2024.

Согласно Бюджетной декларации, курс доллара на конец текущего года будет составлять 28,6 грн, а среднегодовой окажется 28 грн. В 2023-м среднегодовой курс составит 28,8 грн, а на конец года – 28,9 грн. В 2024-м – 29,2 грн и 29,4 грн соответственно.

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Минимальная пенсия сейчас составляет 1769 грн. Согласно бюджетной декларации расти она будет так:

с 1 июля 2021 года – на 85 грн, до 1854 грн;

с 1 декабря 2021 года – на 80 грн, до 1934 грн;

в 2022 году – на 8,2%, до 2093 грн;

в 2023 году – на 7,3%, до 2246 грн;

в 2024 году – на 7%, до 2403 грн.

Как известно, трехлетнее бюджетное планирование (среднесрочное) было введено в Украине только с 2018 года. Это было требование МВФ и Соглашения об ассоциации с ЕС. Более подробно о показателях, которые заложены в прогнозе читайте в материале: В Кабмине просчитали наши зарплаты, пенсии и рост цен на три года вперед. Что обещают.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа