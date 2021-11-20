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Возврат налогов некоторым украинцам и повышение выплат на детей – самое важное о деньгах за неделю

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
20 ноября, 06:00
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Сайт "Сегодня" собрал самые важные экономические новости уходящей недели
Рассказываем о самых важных новостях о деньгах за неделю
Рассказываем о самых важных новостях о деньгах за неделю / Фото: Getty Images

ФРГ временно приостановила процесс сертификации российского газопровода "Северный поток – 2", а некоторым украинцам могут вернуть часть налогов.

Понедельник. Налог на авто по-новому

Сейчас налог на автомобиль составляет 25 тысяч гривен. Его нужно платить каждый год, один раз. Однако уже в 2022 году в Украине хотят изменить закон. Это приведет к тому, что облагаться налогом будут не только элитные авто, но и новые машины среднего класса.

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В результате принятия так называемого "ресурсного законопроекта" будут действовать следующие правила:

  • возраст машины должен быть не больше 5 лет;
  • машина должна стоить более 200 минималок (с 2022 года это 1,3 млн. грн).

Раньше стоимость машины должна была стоить более 375 минималок.

Вторник. Приостановка сертификации "Северного потока – 2"

Как сообщили в Федеральном сетевом агенстве Германии, ФРГ временно приостановила процесс сертификации российского газопровода "Северный поток – 2".

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Немецкий регулятор считает, что оператор "Северного потока – 2" должен иметь соответствующую законам ФРГ организационную форму. Процесс будет продолжен после того, как завершится создание дочерней компании в Германии, для немецкой части магистрали.

Среда. Возврат налогов некоторым украинцам

Украинцы имеют право вернуть себе часть от уплаченного налога на доходы физических лиц. Однако это касается только тех налогоплательщиков, которые смогут доказать свои расходы, например медицину, образование или страхование.

Для того, чтобы рассчитать приблизительную сумму, которую вы можете вернуть себе, необходимо умножить сумму расходов на медицину или образование на 18%.

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Четверг. Прекращение импорта электроэнергии из Беларуси

18 ноября Украина прекратила импорт электроэнергии из Беларуси. Импорт из Беларуси составил 0 МВт-ч по состоянию на утро четверга, хотя еще 17 ноября этот показатель был на уровне 415 МВт-ч.

Некоторые СМИ связывали это с сообщениями, которые стали появляться в разных изданиях Беларуси о прекращении экспорта электроэнергии в Украину.

Пятница. Повышение выплат на детей

В 2022 году, в связи с ростом прожиточного минимума, возрастут и все соцвыплаты на детей. Предусмотрено несколько этапов повышения в следующем году.

Выплаты для детей до 6 лет возрастут так:

  • С 1 декабря 2021 года до 5250 грн;
  • С 1 июля 2022 года до 5 502,5 грн;
  • С 1 декабря 2022 года до 5680 грн.

Для старших детей также предусмотрено повышение выплат:

  • С 1 декабря 2021 года до 6 545 грн;
  • С 1 июля 2022 г. до 6 860 грн;
  • С 1 декабря 2022 года по 7 082,5 грн.

Для детей с инвалидностью социальные выплаты составляют не 2,5, а 3,5 прожиточного минимума.

К слову, теперь в Украине оформить получение пособия по беременности и родам для рожениц, которые официально не трудоустроены, можно будет онлайн.

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