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Война не стала началом краха: что на самом деле происходит с экономикой РФ

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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26 апреля, 12:58
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Россия все еще пытается "играть" на равных с самыми сильными экономиками мира, угрожая и запугивая другие государства
Упадок российской экономики начался задолго до войны в Украине, считает американский эксперт
Упадок российской экономики начался задолго до войны в Украине, считает американский эксперт / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Экономический провал РФ начался еще задолго до вторжения в Украину, но санкции Запада только усилят эффект падения экономики страны-агрессора.

Об этом в интервью "Медузе" рассказал известный экономист, профессор Массачусетского технологического университета Дарон Асемогл.

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По его словам, все происходящее с Россией сейчас — второй этап судьбы страны после развала Советского Союза.

Это продолжение институционального и экономического провала. "Вы знаете, как мало выгод получили люди в России, и как обогатилась невероятно клептократическая олигархия, многие представители которой живут в Лондоне, а не в Москве. Но сейчас начинается новая фаза этого провала или упадка России, и она одинаково опасна и для мира, и для российского народа", – отмечает Асемогл.

При этом Россия до сих пор считает себя сверхдержавой и пытается конкурировать с такими странами как Германией и Великобританией. Только проблема в том, что экономический потенциал РФ несоизмеримо меньший.

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"Но у России есть большая армия, есть ядерное оружие. И главное – она наводит страх по всему миру. Вторжение России в Сирию было в некотором смысле демонстрацией сил", – рассказал экономист.

Дарон Асемогл считает, что Россия даже после падения режима президента Владимира Путина, вряд ли станет экономически независимой страной, чтобы формировался больший сегмент частного бизнеса для развития гражданского автономного общества.

Санкции против РФ

За вторжение в Украину западное сообщество ввело против России ряд ограничений, которые влияют не только на экономику РФ и компании, работающие внутри страны, но и на их дочерние предприятия.

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В то же время Евросоюз в ближайшее время планирует отказаться от энергоресурсов из РФ.

Мы уже рассказывали, что Польша ввела санкции против компаний и физических лиц из РВ и Беларуси, и писали, когда на России может случиться дефолт.

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