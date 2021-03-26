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Волынец: "В 2020 году зарплата шахтеров госшахт выросла на 5,2%, а членов НКРЭКУ – на 85,8%"

26 марта, 16:32

Ирина Ненько Ирина Ненько

К концу марта долг по зарплате перед шахтерами составит 1,8 млрд грн, подытожил Волынец

Средняя зарплата шахтеров государственных шахт в 2020 году составила 12 089 грн, согласно официальным данным Министерства энергетики, по сравнению с 2019 годом она выросла всего на 5,2%. Об этом 25 марта написал в своем Facebook нардеп от "Батькивщины", председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, сообщает "Гордон".

"Заработная плата рядового члена НКРЭКУ 2020 составила 213 480 грн. По сравнению с 2019 годом зарплата членов НКРЭКУ выросла на 85,8%. Это данные официальных деклараций членов комиссии на сайте НАПК. И это без учета премий, которых шахтеры в глаза не видят, а члены НКРЭКУ выписывают себе каждые три месяца 200 тыс. грн на каждого. Почти двукратный рост зарплат руководителей НКРЭКУ в условиях искусственно созданного ими кризиса на энергорынке – даже не безобразие. Преступление, за которое [глава НКРЭКУ Валерий] Тарасюк и компания должны ответить перед законом", – написал он.

Лидер профсоюза добавил, что уровень зарплат шахтеров и своевременность их выплаты напрямую зависит от работы НКРЭКУ и в этом заключается парадокс ситуации.

"Напомню чиновникам, что на следующей неделе долг перед шахтерами вырастет на мартовский зарплатный фонд – на 540 млн грн и составит 1,8 млрд грн", – подытожил Волынец.

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Члены тарифной комиссии Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, за 2020 год стали получать в два раза большую зарплату, чем раньше. Как выяснил по данным реестра деклараций "Главком", сейчас их зарплата составляет до 200 тыс. грн в месяц. Портал отмечает, что нынешний состав Нацкомиссии был назначен в октябре 2019 года. "За первый год работы комиссии все государственные энергетические компании получили рекордные убытки, а общие долги на энергорынке достигли 80 млрд грн", – пишет "Главком".

В начале октября НАПК начало проверку главы НКРЭКУ Тарасюка из-за конфликта интересов, связанного с семейным энергетическим бизнесом.

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шахтеры средняя зарплата Волынец НКРЭКУ НАПК
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