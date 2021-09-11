Волкер объяснил, когда будут серьезные меры против "Северного потока – 2"

США и Германия должны относиться к газопроводу как к вопросу безопасности Украины и Европы, а не вопросу денег

Против газопровода будут приняты серьезные меры, если Россия будет использовать газ как оружие / Фото: Коллаж: Сегодня

Соединенные Штаты и Германия начнут действовать против российского газопровода "Северный поток – 2" в том случае, если Россия начнет использовать газ как оружие.

Об этом заявил американский дипломат и спецпредставитель США по вопросам Украины в 2017-2019 годах Курт Волкер в рамках форума YES Brainstorming в Киеве, который организован Ялтинской европейской стратегией и Фондом Виктора Пинчука.

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"Мы действительно сопротивляемся "Северному потоку – 2", но одно говорить, а другое – что-то делать. И мы действительно должны что-то делать, чтобы изменить результаты этих действий. В немецко-американском заявлении мы говорим об этом с точки зрения денег. Надо говорить с точки зрения газа, то есть с точки зрения безопасности, поскольку Россия пытается влиять на Европу и это грозит Украине", – сказал Волкер.

Он отметил, что США и Германия должны относиться к газопроводу как к вопросу безопасности Украины и Европы. Поэтому если Россия будет использовать газ как оружие – будут серьезные действия.

Завершение строительства "Северного потока – 2"

10 сентября российский газопровод "Северный поток – 2" полностью достроили.

"На утреннем оперативном совещании в ПАО "Газпром" председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8:45 МСК строительство газопровода "Северный поток – 2" полностью завершено", – сообщили в "Газпроме".

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Как ожидают в "Газпроме", поставки газа по газопроводу "Северный поток – 2" могут начать с 1 октября.

25 августа жалобу российского газопровода "Северный поток – 2" на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur, которое постановило не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС, отклонил Высший земельный суд Дюссельдорфа.

Генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон решение немецкого суда касательно требований к "Северному потоку – 2" назвал долгожданным и важным.

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