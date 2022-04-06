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"Военная зона": как Лондон уничтожил морскую торговлю РФ со всем миром

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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6 апреля, 11:50
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Рассказываем, почему большинству развитых стран будет практически невозможно торговать с Россией
Что изменится в российском морском пространстве
Что изменится в российском морском пространстве / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Лондонский морской рынок страховщиков объявил все морские воды России "военной зоной", в том числе Черное море, Балтику и порты Дальнего востока.

Об этом сообщает международное агентство Reuters.

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Лондонский морской рынок страховщиков является самым большим в мире, на него приходится примерно треть доли рынка страховки всех торговых кораблей в мире.

Что означает "военная зона"?

Экс-президент компании "Киевстар" Петр Чернышев объяснил, что теперь, когда корабль захочет зайти в эту территорию, его владелец обязан будет уведомить своего страховщика и заплатить специальную "военную премию".

Такие "премии" могут доходить до 5% стоимости всего судна.

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"Но я лично считаю, что теперь ни один корабль принадлежащий компаниям из богатых стран туда просто не пойдет – это нерентабельно", – пишет эксперт.

Это ограничение делает торговлю с Россией практически невозможной.

Закрытие портов

После зверств, которые российские оккупанты совершали над мирными людьми в городках Киевской области Евросоюз ввел очередной пакет санкций против агрессора.

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На этот раз среди них был запрет российским судам и операторам заходить в порты стран ЕС. Также был введен запрет на импорт российского угля, транзакции с четырьмя крупнейшими российскими банками, среди которых будет ВТБ банк.

Кроме этого был введен запрет на экспорт в РФ полупроводников, машин, транспортного оборудования, запрет на импорт из РФ ряда товаров и сырья вроде древесины, семян, морепродуктов и алкоголя.

Ну и последнее – это запрет компаниям РФ участвовать в европейских публичных закупках и запрет российским госучреждениям оказывать финансовую поддержку.

"Сегодня" также писали, как РФ обходит введенные против нее санкции и рассказывали, как эмбарго на нефть повлияло бы на кошельки европейцев.

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$4,756 млн
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JTI JTI
$3,581 млн
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Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
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5
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$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
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