Водный транспорт возвращается, – Скичко

По экспертным оценкам, потенциальный объем грузоперевозок только Днепром составляет 30 млн тонн в год

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект "О внутреннем водном транспорте" №1182-1-р, что открывает возможности для развития речного хозяйства Украины и развития рынка речных перевозок. "За" проголосовали 276 депутатов, сообщает "Znaj.ua".

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Об этом на своей фейсбук-странице сообщил член парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко отметив, что все время независимости Украина не имела полноценной правовой базы для развития речного транспорта и использования других ресурсов рек и береговой полосы. "Отсутствие этого закона негативно влияло на развитие внутреннего водного транспорта, создавало условия для неудовлетворительного состояния инфраструктуры внутреннего водного транспорта и сокращения инвестиций, износа инфраструктуры и нехватки бюджетных средств на ее содержание, обострение нехватки флота для перевозок грузов речными судоходными путям", – пишет Александр Скичко, один из авторов закона.

Внутренние водные пути Украины международного значения – это Днепр, Дунай, Днестр. По экспертным оценкам, потенциальный объем грузоперевозок только Днепром составляет 30 млн тонн в год. Первыми, кто на себе почувствует положительный эффект от принятого закона, будут украинские сельхозпроизводители. Речной транспорт является самым дешевым и самым экологичным из всех видов транспорта. Увеличение перевозок реками позволит разгрузить автодороги.

"С сегодняшнего дня можно оптимистично надеяться на развитие береговой инфраструктуры внутреннего водного транспорта, улучшение состояния речного хозяйства, содействие развитию на конкурентных началах рынка услуг в сфере внутреннего водного транспорта и привлечению инвестиций, переориентацию грузопотоков на экологический и экономический речной транспорт и т.д.", – отмечает Александр Скичко.

Принятие закона о внутреннем водном транспорте было одним из обязательств Украины по соглашению об Ассоциации с ЕС. Внутренние водные пути Украины рассматриваются как важная составляющая общеевропейской транспортной сети (TEN-T).

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