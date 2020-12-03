Українська
$ 28,44
34,32
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Водный транспорт возвращается, – Скичко

3 декабря, 16:00

Инна Бабур Инна Бабур

По экспертным оценкам, потенциальный объем грузоперевозок только Днепром составляет 30 млн тонн в год

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект "О внутреннем водном транспорте" №1182-1-р, что открывает возможности для развития речного хозяйства Украины и развития рынка речных перевозок. "За" проголосовали 276 депутатов, сообщает "Znaj.ua".

Реклама

Об этом на своей фейсбук-странице сообщил член парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко отметив, что все время независимости Украина не имела полноценной правовой базы для развития речного транспорта и использования других ресурсов рек и береговой полосы. "Отсутствие этого закона негативно влияло на развитие внутреннего водного транспорта, создавало условия для неудовлетворительного состояния инфраструктуры внутреннего водного транспорта и сокращения инвестиций, износа инфраструктуры и нехватки бюджетных средств на ее содержание, обострение нехватки флота для перевозок грузов речными судоходными путям", – пишет Александр Скичко, один из авторов закона.

Внутренние водные пути Украины международного значения – это Днепр, Дунай, Днестр. По экспертным оценкам, потенциальный объем грузоперевозок только Днепром составляет 30 млн тонн в год. Первыми, кто на себе почувствует положительный эффект от принятого закона, будут украинские сельхозпроизводители. Речной транспорт является самым дешевым и самым экологичным из всех видов транспорта. Увеличение перевозок реками позволит разгрузить автодороги.

В тренде
Таиланд полностью отказывается от массового туризма. Отдых подорожает на 30%

"С сегодняшнего дня можно оптимистично надеяться на развитие береговой инфраструктуры внутреннего водного транспорта, улучшение состояния речного хозяйства, содействие развитию на конкурентных началах рынка услуг в сфере внутреннего водного транспорта и привлечению инвестиций, переориентацию грузопотоков на экологический и экономический речной транспорт и т.д.", – отмечает Александр Скичко.

Принятие закона о внутреннем водном транспорте было одним из обязательств Украины по соглашению об Ассоциации с ЕС. Внутренние водные пути Украины рассматриваются как важная составляющая общеевропейской транспортной сети (TEN-T).

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

транспорт Верховная Рада река грузоперевозки законопроект Александр Скичко
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кого из украинцев лишат пенсии в 2021 году. Отвечаем на 7 главных вопросов
Кого из украинцев лишат пенсии в 2021 году. Отвечаем на 7 главных вопросовФинансы
Украинцев старше 65, 75 и 80 лет ждет повышение пенсий
Украинцев старше 65, 75 и 80 лет ждет повышение пенсийЭкономика
Одним повысят, а у других отберут вовсе. Что будет с пенсиями в 2021 году
Одним повысят, а у других отберут вовсе. Что будет с пенсиями в 2021 годуФинансы
Повышение пенсий с 1 декабря – кому сколько добавили
Повышение пенсий с 1 декабря – кому сколько добавилиЭкономика
Локдаун может вызвать панику на рынке наличной валюты
Локдаун может вызвать панику на рынке наличной валютыФинансы
Пенсии в оккупированных районах Донбасса будут платить еще три месяца
Пенсии в оккупированных районах Донбасса будут платить еще три месяцаЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять