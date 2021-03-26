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Внедорожники рулят: Ford снимает с производства популярную модель седана

26 марта, 15:15

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Европейская линейка будет полностью переведена на электротягу к 2030 году

Популярность внедорожников растет на фоне падения покупательского интереса к представительским седанам и универсалам. Один из лидеров мирового автопрома Ford намерен ровно через год прекратить производство Mondeo (в США это Fusion), сходившего с конвейера почти 30 лет. При этом выпуск европейского приемника этой модели в компании тоже не планируют.

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Об этом сообщает издание УкрАвтопром.

Ford Mondeo продается с 1993 года сейчас на конвейере собирают пятое поколении модели. За это время автомобиль стал одной из основных глобальных моделей бренда — в 2001 году было продано более 86,5 тыс. экземпляров. Но из-за растущей популярности внедорожников доля Mondeo на рынке серьезно упала, и уже в 2020 году Ford продал всего 2400 авто этой модели.

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Как объяснили в американской компании, одна из причин отказа от Mondeo – "смена предпочтений покупателей". В прошлом году кроссоверы составили 39% всех проданных Ford автомобилей, причем их доля выросла за год на 8%. Вторая причина – корректировка европейской линейки, которую компания намерена полностью электрифицировать к 2030 году.

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Компания уже объявила, что ее завод в испанской Валенсии, который производит Mondeo, наряду с 2,0- и 2,3-литровыми версиями бензиновых двигателей EcoBoost, с конца 2022 года будет выпускать гибридный бензиновый двигатель для Kuga, Galaxy и S-Max. Сейчас этот двигатель производят в Чиуауа, Мексика.

Напомним, машины Ford не вошли в ТОП-10 марок по продажам авто в Украине в 2020 году.

А в июле-2020 Ford попросили прекратить выпускать полицейские автомобили.

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