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Вместо Турции – Кубань. Россиянам закрыли полеты на курорты

12 апреля, 20:59

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Пока у рядовых россиян горят путевки из-за пандемии ковида, турагенства заманивают клиентов скидками в 30-50 процентов.

Правительство РФ советует российским туроператорам приостановить продажу путевок в Турцию в период с 15 апреля по 1 июня.

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Об этом сообщает РБК со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

Голикова объявила, что с 15 апреля по 1 июня Россия в связи с эпидемиологической ситуацией приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией. Исключением станут два рейса в неделю по маршруту Стамбул — Москва и обратно, а также вывозные рейсы.

Пока россияне жалуются, что их путевки попросту сгорят, агентства продолжают продавать туры в Турцию с немыслимыми скидками, превышающими половину их стоимости.

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А на Кубани уже ожидают миллионов туристов со всей России, о чем губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил на своей странице в Instagram. По словам чиновника, российские авиакомпании готовы нарастить число маршрутов в регион в два-четыре раза.

Напомним, что почти 60% туристов из России не считают курорты оккупированного Крыма и Кубани достойной заменой Турции и Египту.

Также сообщалось, что чартерные авиаперевозки между Россией и Турцией были прерваны на девять месяцев из-за кризиса в отношениях двух стран после того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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Россия Турция туристы кубань краснодарский край запреты турагентство

Источник: Сегодня

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