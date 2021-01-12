Властям Украины на заметку: в Латвии разрешили продавать носки и свечи, спички и гробы

Даже в рамках режима ЧС латыши могут спокойно купить вещи первой необходимости

Пока в Украине ведутся споры о необходимости запрета на продажу предметов домашнего обихода и вещей повседневной носки вроде спичек, свечей, батареек, лампочек, носков и женских колготок в качестве борьбы с коронавирусом, в Латвии с 12 января расширен ассортимент товаров, которые можно купить в обычных магазинах, а не онлайн.

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Об этом со ссылкой на Министерство экономики этого балтийского государства сообщает портал Delfi.lv.

С сегодняшнего дня в магазинах можно приобрести колготки, носки, эластичные носки, шарфы, шали, платки, шапки, перчатки, товары для чистки поверхностей, лопаты и совки, электроприборы для обогрева помещений и пергаментную бумагу.

Также с 12 января можно покупать топливо, газовые баллоны, свечи, спички, гробы, конверты, бумажную упаковку, бытовые чистящие средства, печи, замки, отопительные котлы, обогреватели, телефоны, лампочки, ортопедические принадлежности, слуховые аппараты и зажигалки.

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До 25 января могут работать аптеки, в том числе ветеринарные аптеки, магазины оптики и автозаправочные станции.

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Также продолжают работу магазины по продаже продуктов, предметов гигиены, хозтоваров первой необходимости, табачных изделий и электронных устройств для курения, корма и товаров для животных. Можно приобрести прессу, билеты на общественный транспорт, маски для лица и средства индивидуальной защиты, сельхозпродукцию собственного производства, карты предоплаты для мобильных телефонов и цветы.

Напомним, в Латвии до 11 января действовал режим чрезвычайной ситуации, вызванный борьбой с распространением коронавируса. Он был продлен до 7 февраля, при этом в праздничные дни даже действовал комендантский час.

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