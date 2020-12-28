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Власти Германии открестились от приятия решений о строительстве Nord Stream 2

28 декабря, 14:27

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

МИД ФРГ считает российский проект экономическим с политической составляющей

Решение о продолжении строительства газопровода "Северный поток – 2" в Балтийском море, по которому "голубое" топливо из России пойдет в Германию, принимают участвующие в проекте компании.

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Об этом заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, сообщает Интерфак-Украина.

"В позиции правительства по этому проекту ничего не изменилось", – говорит чиновник. По его словам, "давление США на немецкие предприятия и на Германию имеет место в течение определенного времени".

"И это ничего не меняет в том факте, что это проект участвующих в нем предприятий. Мы всегда говорили о том, как следует расценивать политические составляющие этого проекта... все равно это ничего не меняет в том, что решения о строительных мерах принимают компании", – сказал Бургер.

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А глава МИД ФРГ Хайко Маас чуть ранее сообщил, что Германия не намерена менять подход к "Северному потоку – 2" в связи с предстоящей инаугурацией избранного президента США Джо Байдена.

Германия считает проект газопровода экономическим с политической составляющей – по мнению правительства ФРГ, и после запуска газопровода должен быть обеспечен транзит газа через Украину, договоренность об этом уже была достигнута ранее.

Напомним, 23 декабря стало известно, что США готовятся ввести новые расширенные санкции в отношении "Северного потока – 2" в ближайшее время и призывают европейских союзников и частные компании прекратить работы, которые могут помочь в строительстве этого газопровода.

А 26 декабря российская баржа-трубоукладчик "Фортуна", выполнявшее работы на газопроводе "Северный поток – 2", прекратила укладку труб и ушло в порт Висмар в Германии.

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