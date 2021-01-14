Власть торгует током с Лукашенко на крови наших защитников и белорусских протестующих, – нардеп

С 3 января в Украине производятся поставки электроэнергии с Белорусской АЭС

Власть организовала закупку электроэнергии с Белорусской АЭС режима Лукашенко на крови украинских защитников и белорусских протестующих, об этом заявил народный депутат Михаил Бондарь (ЕС), сообщает "Главком".

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"На седьмой год войны за независимость украинские шахты и электростанции вынуждены сокращать производство в то время как правительство договаривается о покупке тока у страны-агрессора и ее сателлитов. Позор", - заявил Бондарь.

По его словам, сначала кремлевские СМИ овациями приветствовали начало импорта Украиной тока из Беларуси, а 12 января радостный пресс-релиз об успешном сотрудничестве с Украиной опубликовало и правительство Лукашенко.

"Министерство энергетики Беларуси радостно сообщило, что после того как Украина договорилась об импорте, АЭС Лукашенко вышла на максимальную мощность. У меня для Шмыгаля и его министров есть другая новость, которую они наверняка проигнорировали, раз загрузили работой белорусских атомщиков. В 2020 году добыча угля на государственных шахтах упала на 24%", – добавил нардеп.

Напомним, с 3 января поставки белорусской атомной электроэнергии в Украине начали три компании – "Днепросталь-Энерго" Виктора Пинчука, "Донбассэнерго" Максима Ефимова и "ЭРУ-Трейдинг" Ярослава Мудрого, которые получили доступ к межгосударственным электросетям.

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В Минэнерго Беларуси подтвердили, что проводят межведомственные переговоры с Украиной о сотрудничестве в сфере энергетики, в частности, поставок атомной энергии.

Импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся с октября 2019 по март 2020 г. Тогда в общем объеме было поставлено более 1 млрд кВт·часов.

Прямые убытки украинской энергосистемы от импорта, по оценкам экспертов, составили от 3 до 5 млрд грн.

Импорт также спровоцировал крупнейший за всю историю страны кризис на энергорынке и рекордные убытки государственных энергетических компаний. Через закупку тока в России, 95% украинских шахт весной 2020 г. вынуждены были остановиться.

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