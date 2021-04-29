Владимир Гройсман: единственный способ деолигархизации – прозрачность власти в отношениях с бизнесом

"Олигархи появляются тогда, когда нерадивые коррумпированные чиновники дают им преференции. Поэтому вопрос деолигархизации нужно решать не законом о деолигархизации, а законом об увеличении ответственности украинских чиновников. Чтобы они не допускали монополий, приближения определенных групп к власти, которые влияют на те или иные решения. И я считаю, что это попытка наверняка. Появится закон – мы его увидим, но насколько я вижу – это попытка самой власти стать олигархами", – заявил Гройсман в эфире телеканала "Украина 24".

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На украинскую экономику такие инициативы могут иметь негативное влияние, предостерегает политик.

"На мой взгляд, да – это попытка создать дополнительные механизмы давления на украинский бизнес. Для того, чтобы бизнес каким-то образом был благодарен властям, что их не будут трогать", – считает он.

Владимир Гройсман призывает власти сосредоточиться на установлении равных правил в экономике, обеспечении справедливого суда и независимости СМИ.

"Равные правила рыночной игры, которые должна обеспечить и установить сама власть. Это должен быть справедливый суд, в котором должны быть все наказаны – большой, малый, средний бизнес, если он нарушает закон и обворовывает государство. Более того, я считаю, что здесь могут быть скрытые попытки поставить в зависимость медиа и журналистов. И здесь перед нами вопрос о независимости средств массовой информации. То есть я считаю, что вопрос деолигархизации – это вопрос вообще свободы и закона в стране", – подчеркнул он.

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Залогом уменьшения влияния олигархов должна стать прозрачность отношений власти с бизнесом. Иначе деолигархизация может превратиться в механизм разрушения национальной экономики. "Если есть вопросы для бизнеса – его необходимо пригласить, собрать и сказать: "У нас для вас есть вопросы". Публично, раз-два-три-четыре-пять. И мы предлагаем следующие пути решения. А не так, как это пока сегодня звучит от власти, будут какие-то критерии, а кто под эти критерии попадет. Я думаю, что попадут много средних или мелких предпринимателей, которые кому-то мешают, им поставят клеймо "мини-олигарх" и он будет лишен возможности работать, развиваться и делать свое дело. Вот пока это мое мнение. Я считаю, что этими шагами мы очень далеко зайдем, разрушая вообще национальную экономику", – подытожил Владимир Гройсман.

15 апреля на заседании СНБО президент Владимир Зеленский анонсировал разработку "фундаментального законопроекта о статусе олигарха в нашей стране". Он поручил заняться подготовкой документа СНБО, Офису президента и Антимонопольному комитету.

Ведущий эксперт Atlantic Council, екс-координатор санкционной политики Государственного департамента США Дэниэл Фрид предостерег украинскую власть от шагов, направленных на перераспределение экономических и медийных активов.