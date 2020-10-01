Визиты главы НКРЭКУ в Россию несут угрозу национальной безопасности – нардеп

Правоохранительные органы должны безотлагательно расследовать обстоятельства визитов главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка в Российскую Федерацию. Об этом заявил народный депутат, член фракции "Европейская солидарность" Михаил Бондарь.
Об этом сообщает интернет-издание "Главком".
"Недопустимо, чтобы государственный служащий, тем более такого высокого ранга как руководитель энергетического и тарифного регулятора, осуществлял регулярные проходки в страну-агрессора. Контакты должностных лиц со страной-агрессором – это угроза национальной безопасности. Все факты должны быть безотлагательно проверены и расследованы", – заявил народный депутат.
Бондарь отдельно обратился в Службу безопасности Украины с требованием немедленно проверить все факты поездок главы НКРЭКУ в Россию, начиная с 2014 г., с момента аннексии Крыма и начала войны в Донбассе.
Издание напомнило, что 28 сентября народный депутат Валентин Наливайченко сообщил, что временная следственная комиссия Верховной Рады установила факты регулярных поездок главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка в Россию, в том числе прямым железнодорожным сообщением Киев – Москва в июне 2018-го.
Депутаты-члены ВСК направили материалы в правоохранительные органы, в том числе от СБУ с требованием проверить цели и мотивы визитов Тарасюка в Российскую Федерацию.
Коллега Бондаря по фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко накануне сообщил, что Валерий Тарасюк выступил основным спонсором предвыборной кампании Сергея Лещенко на выборах в Верховную Раду в 2019 году.
Депутат Гончаренко допустил, что Тарасюк мог быть только посредником, а в действительности финансирование Лещенко осуществлялось за счет средств приближенной к руководству Российской Федерации энергетической компании, менеджером которой Тарасюк был до работы на государственной службе.
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