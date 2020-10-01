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Визиты главы НКРЭКУ в Россию несут угрозу национальной безопасности – нардеп

1 октября, 20:17

Инна Бабур Инна Бабур

Недопустимо, чтобы госслужащий осуществлял регулярные поездки в страну-агрессора, говорит Михаил Бондарь

Правоохранительные органы должны безотлагательно расследовать обстоятельства визитов главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка в Российскую Федерацию. Об этом заявил народный депутат, член фракции "Европейская солидарность" Михаил Бондарь.

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Об этом сообщает интернет-издание "Главком".

"Недопустимо, чтобы государственный служащий, тем более такого высокого ранга как руководитель энергетического и тарифного регулятора, осуществлял регулярные проходки в страну-агрессора. Контакты должностных лиц со страной-агрессором – это угроза национальной безопасности. Все факты должны быть безотлагательно проверены и расследованы", – заявил народный депутат.

Бондарь отдельно обратился в Службу безопасности Украины с требованием немедленно проверить все факты поездок главы НКРЭКУ в Россию, начиная с 2014 г., с момента аннексии Крыма и начала войны в Донбассе.

Издание напомнило, что 28 сентября народный депутат Валентин Наливайченко сообщил, что временная следственная комиссия Верховной Рады установила факты регулярных поездок главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка в Россию, в том числе прямым железнодорожным сообщением Киев – Москва в июне 2018-го.

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Депутаты-члены ВСК направили материалы в правоохранительные органы, в том числе от СБУ с требованием проверить цели и мотивы визитов Тарасюка в Российскую Федерацию.

Коллега Бондаря по фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко накануне сообщил, что Валерий Тарасюк выступил основным спонсором предвыборной кампании Сергея Лещенко на выборах в Верховную Раду в 2019 году.

Депутат Гончаренко допустил, что Тарасюк мог быть только посредником, а в действительности финансирование Лещенко осуществлялось за счет средств приближенной к руководству Российской Федерации энергетической компании, менеджером которой Тарасюк был до работы на государственной службе.

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НКРЭКУ Михаил Бондарь Валерий Тарасюк
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