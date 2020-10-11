Визит Дуды в Киев: будем развивать сотрудничество на морях

В Офисе президента раскрыли детали официального визита польского президента в Украину

В Киев 11 октября с официальным визитом прибудет президент Польши Анджей Дуда. Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква отмечает, что во время визита польского президента в Украину 12-13 октября значительный акцент будет сделан на экономическом сотрудничестве двух стран, в частности, в вопросах развития инфраструктуры.

Об этом Жовква сообщил в интервью Интерфакс-Украина.

По словам госчиновника, Дуда посетит Киев, а также Одессу, где будет проведено отдельное бизнес-мероприятие на инфраструктурную тематику.

"Будет подписана низка соглашений, в частности, нашей морской инфраструктуры", – сказал он.

Так, Жовква отметил, что тематика украинско-польских отношений расширяется на сферу экономики.

"Говорим не только о политике, об историческом прошлом, о чем, безусловно, речь пойдет во время визита, а и о наших экономических отношениях. Ведь по товарообороту Польша один из наших крупнейших партнеров в Европе", – добавил он.

Напомним, Украину с официальным визитом посетит президент Республики Польши Анджей Дуда.

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