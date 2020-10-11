Українська
$ 28,28
33,28
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости экономики
  3. Новости экономики

Визит Дуды в Киев: будем развивать сотрудничество на морях

11 октября, 14:46

Мария Журенко Мария Журенко

В Офисе президента раскрыли детали официального визита польского президента в Украину

В Киев 11 октября с официальным визитом прибудет президент Польши Анджей Дуда. Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква отмечает, что во время визита польского президента в Украину 12-13 октября значительный акцент будет сделан на экономическом сотрудничестве двух стран, в частности, в вопросах развития инфраструктуры.

Об этом Жовква сообщил в интервью Интерфакс-Украина.

По словам госчиновника, Дуда посетит Киев, а также Одессу, где будет проведено отдельное бизнес-мероприятие на инфраструктурную тематику.

"Будет подписана низка соглашений, в частности, нашей морской инфраструктуры", – сказал он.

Так, Жовква отметил, что тематика украинско-польских отношений расширяется на сферу экономики.

"Говорим не только о политике, об историческом прошлом, о чем, безусловно, речь пойдет во время визита, а и о наших экономических отношениях. Ведь по товарообороту Польша один из наших крупнейших партнеров в Европе", – добавил он.

Напомним, Украину с официальным визитом посетит президент Республики Польши Анджей Дуда.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Польша Украина Владимир Зеленский Анджей Дуда
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Цифра дня.
Цифра дня. "Коронакризисный" прогноз для Украины резко ухудшилсяЭкономика
Если тарифы на передачу электроэнергии вырастут, шахты начнут закрываться – нардеп
Если тарифы на передачу электроэнергии вырастут, шахты начнут закрываться – нардепЭкономика
Харьков получил первую партию новых современных троллейбусов
Харьков получил первую партию новых современных троллейбусовЭкономика
Зеленский одобрил поправки к бюджету Украины: что изменилось
Зеленский одобрил поправки к бюджету Украины: что изменилосьЭкономика
UKRSIBBANK приглашает своих клиентов сыграть в теннис на TENNIS OPEN DAYS
UKRSIBBANK приглашает своих клиентов сыграть в теннис на TENNIS OPEN DAYSЭкономика
Визиты главы НКРЭКУ в Россию несут угрозу национальной безопасности – нардеп
Визиты главы НКРЭКУ в Россию несут угрозу национальной безопасности – нардепЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять