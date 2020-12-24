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Витренко в начале января представит пути выхода "зеленой" энергетики из кризиса, – Шмыгаль

24 декабря, 12:22

Инна Бабур Инна Бабур

И. о. министра энергетики Украины должен предложить механизмы погашения долгов за "зеленую" электроэнергию

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко представит пути выхода "зеленой" энергетики из долгового кризиса в начале января 2021 года. Соответствующее поручение Витренко на заседании правительства дал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщил нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко, пишет "Цензор.НЕТ".

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"Частично этот вопрос будет решаться за счет выпуска "зеленых" бондов, а в отношении других механизмов закрытия задолженностей – я попрошу и.о. министра энергетики Юрия Витренко подготовить в течение 10 дней соответствующее программное видение. А потом предоставить его на рассмотрение Кабинета министров и народному депутату Украины (Алексею Гончаренко – ред.)", – сказал Шмыгаль 23 декабря.

Такое заявление глава правительства сделал после вопроса нардепа Алексея Гончаренко, который во время заседания правительства спросил премьер-министра о выполнении обязательств, которые взяло на себя государство по производителям чистой энергии из возобновляемых источников.

Речь идет о закрытии 40% долгов в этом году, другой части в следующем, а также о том, чтобы заложить не менее 20% компенсанции в госбюджете на следующий год.

Напомним, в ноябре послы 11 стран направили письмо премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с требованием выполнить условия меморандума между правительством и инвесторами в "зеленую" энергетику, в котором указан четкий график погашения задолженности за произведенную "зеленую" электроэнергию. Инвесторы были обеспокоены тем, что ГП "Гарантированный покупатель" не выполняет свои обязательства восстановить полные и своевременные платежи производителям из возобновляемых источников энергии и начать погашение накопленного долга ГП до конца 2020 года. Послы отмечали, что невыполнение властями своих обязательств негативно повлияет на деловой и инвестиционный климат в Украине.

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По мнению НБУ, кризис неплатежей государства за произведенную "зеленую" электроэнергию в стране является одной из основных причин падения экономики Украины в 2020 году, поскольку уровень инвестиций в страну значительно уменьшился.

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Как сообщалось, в июне самые крупные ассоциации "зеленой" энергетики и Кабинет министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа). Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС – на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 сумму накопленного долга (22,4 млрд грн). 40% от этого государство обязано погасить до конца декабря 2020 года.

Закон предусматривает, что 20% производства "зеленой" электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены путем кредитования НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

Сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается. Кроме того, Кабмин не заложил в госбюджете на 2021 20% средств на частичную оплату "зеленой" электроэнергии, как того требует законодательство.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

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энергетика Юрий Витренко Алексей Гончаренко Кабинет министров зеленая энергетика ВИЭ Денис Шмыгаль
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