Витренко в начале января представит пути выхода "зеленой" энергетики из кризиса, – Шмыгаль

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко представит пути выхода "зеленой" энергетики из долгового кризиса в начале января 2021 года. Соответствующее поручение Витренко на заседании правительства дал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщил нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко, пишет "Цензор.НЕТ".

Реклама

"Частично этот вопрос будет решаться за счет выпуска "зеленых" бондов, а в отношении других механизмов закрытия задолженностей – я попрошу и.о. министра энергетики Юрия Витренко подготовить в течение 10 дней соответствующее программное видение. А потом предоставить его на рассмотрение Кабинета министров и народному депутату Украины (Алексею Гончаренко – ред.)", – сказал Шмыгаль 23 декабря.

Такое заявление глава правительства сделал после вопроса нардепа Алексея Гончаренко, который во время заседания правительства спросил премьер-министра о выполнении обязательств, которые взяло на себя государство по производителям чистой энергии из возобновляемых источников.

Речь идет о закрытии 40% долгов в этом году, другой части в следующем, а также о том, чтобы заложить не менее 20% компенсанции в госбюджете на следующий год.

Напомним, в ноябре послы 11 стран направили письмо премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с требованием выполнить условия меморандума между правительством и инвесторами в "зеленую" энергетику, в котором указан четкий график погашения задолженности за произведенную "зеленую" электроэнергию. Инвесторы были обеспокоены тем, что ГП "Гарантированный покупатель" не выполняет свои обязательства восстановить полные и своевременные платежи производителям из возобновляемых источников энергии и начать погашение накопленного долга ГП до конца 2020 года. Послы отмечали, что невыполнение властями своих обязательств негативно повлияет на деловой и инвестиционный климат в Украине.

Реклама

По мнению НБУ, кризис неплатежей государства за произведенную "зеленую" электроэнергию в стране является одной из основных причин падения экономики Украины в 2020 году, поскольку уровень инвестиций в страну значительно уменьшился.

В тренде Езда с ветерком: украинцам назвали стоимость проезда по платным автобанам

Как сообщалось, в июне самые крупные ассоциации "зеленой" энергетики и Кабинет министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа). Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС – на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 сумму накопленного долга (22,4 млрд грн). 40% от этого государство обязано погасить до конца декабря 2020 года.

Закон предусматривает, что 20% производства "зеленой" электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены путем кредитования НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

Сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается. Кроме того, Кабмин не заложил в госбюджете на 2021 20% средств на частичную оплату "зеленой" электроэнергии, как того требует законодательство.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама