Витренко обвинили в срыве договоренностей с США – что происходит

Рассказываем, в чем обвиняют главу "Нафтогаза" и что об этом думает сам Юрий Витренко

Витренко прокомментировал ситуацию со срывом договоренностей / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко опроверг информацию о том, что он якобы срывает договоренности Украины и США о финансировании в 5 млрд долл. на закупку 8–10 млрд куб. сжиженного газа в Катаре при условии продолжения реформ и сотрудничества с МВФ.

Об этом глава НАК написал на своей странице в Facebook.

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По словам Витренко, он не может срывать эти договоренности, поскольку ему о них даже ничего не известно и он выступает только за продолжение реформ в Украине.

"Поэтому если кто-то действительно хочет нам дать 5 млрд долл., и кто-то честно хочет нам продать газ для закачки этого сезона по цене, которая почти вдвое ниже текущей рыночной цены, то я буду всячески помогать это реализовывать, а не срывать", – прокомментировал Витренко публикацию ZN.UA.

Однако, пишет глава "Нафтогаза", он в очередной раз видит только то, что компания получает постоянные удары в спину и теперь будет отвечать на дезинформацию о себе.

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В чем обвиняют Витренко?

Украинское СМИ "Зеркало недели" в своей статье о международной финансовой помощи Украине написало, что согласно информации их источника, Витренко срывает предварительные договоренности с США.

Издание пишет, что Витренко знает о том, с какими минимальными запасами голубого топлива Украина закончит отопительный сезон, но выступает против дальнейшего сотрудничества с МВФ.

По мнению источника издания, Витренко считает, что лучше повысить ренту для местных газодобытчиков, "убить собственную и без того мизерную добычу и с рентных денег покупать газ".

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