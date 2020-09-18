Верховная Рада согласилась рассмотреть проект бюджета-2021

Верховная Рада Украины согласилась принять к рассмотрению проект госбюджета на 2021 год, который представил министр финансов Сергей Марченко. При этом документ получил немало критики от народных депутатов, а потому будет доработан к моменту рассмотрения в первом чтении.

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Предложения по доработке проекта бюджета депутаты будут подавать до 1 октября. Марченко при этом обратился к депутатам с просьбой поддерживать конструктивный диалог с Минфином во время этого процесса.

Согласно Бюджетному кодексу, первое чтение проекта в Верховной Раде должно состояться до 20 октября.

Напомним, проект бюджета предусматривает ускорение инфляции до 7,3% и рост ВВП на 4,6%. В смету закладывается дефицит в 270 млрд гривен, или 6% ВВП. Расчеты госбюджета-2021 велись, исходя из предположения, что среднегодовой курс доллара составит 29,1 гривни. Соотношение государственного долга к ВВП предусматривается уменьшить с 68% до 64,6%.

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При этом Минфин собирается в два этапа повысить минимальную зарплату, а также закладывает средства на рост пенсий.

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Ранее Марченко также рассказал, сколько денег выделят на борьбу с коронавирусом в 2021 году. По словам министра, в смете уже предусматриваются средства на закупку вакцины.

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