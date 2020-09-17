Венедиктова просит Шмыгаля не урезать зарплату прокуроров: Это – дискриминация

Генпрокурор Ирина Венедиктова обратилась к премьеру Денису Шмыгалю с просьбой пересмотреть положения законопроекта о госбюджете Украины на 2021 год, касающиеся прожиточного минимума для прокуроров.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По мнению Венедиктовой, проект искусственно вводит расчетную величину – прожиточный минимум для начисления должностных окладов прокуроров. "Установленный для прокуроров размер составляет 1000 грн и по сравнению с работниками других государственных органов ниже, более чем в два раза", – пишет она.

"Уменьшение наполовину заработной платы прокуроров и возможные последствия этого не только нивелируют анонсированное повышения уровня материального обеспечения прокуроров, которые по результатам проведения аттестации подтвердили свою квалификацию и добропорядочность, но и ставят под угрозу надлежащее функционирование прокуратуры как института в целом", – считает генпрокурор.

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Она также призвала главу правительства и руководителей профильных комитетов Рады при рассмотрении законопроекта в парламенте исключить дискриминационные положения по оплате труда прокуроров.

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Напомним, председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев заявил, что дефицит госбюджета – это нормально.

Как сообщали новости "Сегодня", в макропрогнозе, на основании которого составляется госбюджет, предусмотрен рост ВВП Украины в 2021 году на 4,6%, а годовая инфляция – на уровне 8,1%. При этом ожидается, что средняя зарплата вырастет до 13 632 гривен, показатель безработицы составит 9,2%. Также Минфин предусматривает дефицит бюджета на 2021 год на уровне 6% ВВП.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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