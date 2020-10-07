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Валютные резервы Украины заметно похудели: куда уходят деньги

7 октября, 10:49

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

На уровень международных резервов повлияли два основных фактора

По состоянию на 1 октября 2020 года международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины составили 26,5 млрд долларов США в эквиваленте. Таким образом, в сентябре резервы по сравнению с показателями за август упали на 8,7% (2,55 млрд долларов) и достигли минимума с мая. Основные причины уменьшения резервов:

  • плановые выплаты по внешнему долгу на 2,6 млрд долларов;
  • аукционы Нацбанка по продаже валюты для сглаживания курсовых колебаний. Чистая продажа валюты составила почти 200 млн долларов.
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Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) со ссылкой на предварительные подсчеты.

В НБУ также уточнили, что Украина прошла очередной период пиковых выплат по госдолгу.

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка. Несмотря на прохождение периода пикового долговой нагрузки, объем резервов остается выше, чем в начале года", – заверили в НБУ.

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Как сообщалось, международное рейтинговое агентство Fitch ожидает, что к концу 2020 года объем международных резервов Украины составит 27,4 млрд долларов.

Напомним, в целом за 2020 год Украине предстоит выплатить по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте 17 млрд долларов. Справиться с этими выплатами Украине поможет программа МВФ. О том, какие "маяки" поставил фонд перед Украиной, узнавайте из видео:

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НБУ резервы ЗВР международные резервы

Источник: Сегодня

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