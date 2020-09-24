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ВАКС вынес окончательный вердикт по делу "Роттердам+": формула была законной

24 сентября, 15:37

Инна Бабур Инна Бабур

Суд признал законным решение САП закрыть дело "Роттердам+" из-за отсутствия состава преступления

Высший антикоррупционный суд признал законным решение прокуратуры закрыть дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления.

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Соответствующее решение суд огласил на заседании 24 сентября по иску экс-нардепа Виктора Чумака.

"Правомочным выглядит вывод о том, что собранных доказательств совершения преступления недостаточно... Суд пришел к выводу отклонить заявление жалобщика и оставить в силе решение прокурора о закрытии дела", - объявила следственный судья Екатерина Широкая.

Следственный судья признала, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры принял решение о закрытии дела в полном соответствии с действующим законодательством и после надлежащего анализа всех собранных следствием за 3,5 года материалов.

Прокурор Виталий Пономаренко в ходе судебного заседания накануне заявил, что следствию не удалось установить доказательств совершения преступления во время принятии формулы "Роттердам+".

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Единственным пострадавшим в деле "Роттердам+" считался Никопольский завод ферросплавов (НЗФ), принадлежащий Игорю Коломойскому.

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Напомним, 28 августа Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о закрытии дела "Роттердам+" за отсутствием достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.

9 сентября сторона защиты официально получила от САП копию постановления о закрытии этого дела.

Формула "Роттердам+" действовала в 2016-2019 годах для определения рыночной стоимости угля при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии. Формула автоматически прекратила действие 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии, после этого цена угля и электроэнергии для промышленных потребителей выросла.

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