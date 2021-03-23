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ВАКС снял все сомнения в добросовестности прокуроров по делу "Роттердам+", – Пискун

23 марта, 15:43

Ирина Ненько Ирина Ненько

Попытки детективов заменить процессуального руководителя, который критически оценил их работу экс-генпрокурор сравнил с капризами

Высший антикоррупционный суд в очередной раз подтвердил добросовестность и законность действий процессуальных руководителей по делу "Роттердам+", которые после анализа собранных следствием материалов закрыли дело из-за отсутствия в нем состава преступления. Об этом сообщил экс-генеральный прокурор Святослав Пискун в эфире телеканала "Украина 24", пишет "Obozrevatel".

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"Если мы хотим добиться справедливости и честного решения, мы должны жестко соблюдать процессуальные нормы. Как показывает нам решение Высшего антикоррупционного суда, в данном случае (деле Роттердам+ – прим.) прокуратура соблюдает процессуальные нормы, и добросовестные ее решения несколько раз нашли подтверждение в решениях Высшего антикоррупционного суда", – отметил экс-генпрокурор.

Попытки детективов заменить процессуального руководителя, который критически оценил их работу экс-генпрокурор сравнил с капризами.

"Оппоненты вместо того, чтобы искать какие-то доказательства нарушений, например, проводить какие-то экспертизы, приводить какие-то факты, которые бы повлияли на исход дела, они пошли по простому примитивному пути. "Нам не нравится галстук у господина прокурора, не тот цвет галстука, не тот цвет глаз у него, поэтому, пожалуйста, уберите этого прокурора из процесса". Мы так можем дойти потом до цвета кожи. Далее еще что-нибудь", – добавил Пискун.

Он подчеркнул, что решения процессуальных руководителей, к тому же подтвержденные судом, должны беспрекословно выполняться, иначе уголовный процесс превратится в политически мотивированное преследование.

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"Поэтому нам остается, конечно, верить суду и верить прокурору, которому государство доверило поддержание обвинения от имени государства в данном деле. Другого выхода нет. Если мы начнем интерпретировать желания каждого следователя в дальнейших усовершенствованиях каких-то мотивов по уголовному делу, эти дела будут бесконечно. Они будут начинаться и умирать десятки лет", – подытожил Пискун.

Напомним, 17 марта ВАКС в третий раз подтвердил законность и объективность действий старшего прокурора группы прокуроров САП, который дважды закрыл дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления.

Расследование дела "Роттердам+" продолжалось с марта 2017 по август 2020. 27 августа 2020 прокуратура закрыла дело за отсутствием состава преступления. В ходе следствия не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.

Это решение было признано законным и обоснованным Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом, решение которого вступило в силу 17 ноября 2020.

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САП ВАКС Роттердам+ Святослав Пискун
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