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ВАКС повторно отказал ферросплавным заводам в отводе судьи ВАКС в рамках дела "Роттердам+"

30 июля 2021 16:13

Ирина Ненько Ирина Ненько

Это была уже вторая попытка снять с рассмотрения дела неугодную заводам судью

Высший антикоррупционный суд отклонил уже вторую попытку ферросплавных заводов снять с рассмотрения дела "Роттердам+" неугодную им судью. Соответствующее решение ВАКС принял 30 июля.

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Заводы вместе с детективами НАБУ пытались путем манипуляций передать слушание их жалобы против закрытия дела "Роттердам+" другому судье.

Предыдущую попытку повлиять на назначение судей ферросплавные заводы предпринимали 21 июля. Тогда ВАКС также счел требования заводов необоснованными.

По мнению адвокатов стороны защиты, ВАКС в очередной раз указал на то, что эта ветвь антикоррупционной системы является оплотом соблюдения законодательства в Украине.

Напомним, 20 мая новый прокурор САП в четвертый раз закрыл дело "Роттердам+". Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

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Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. За этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.

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