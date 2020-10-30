ВАКС поддался на политическое давление, но исход дела "Роттердам+" не изменится, – адвокат

Сторона защиты подозревает о координации действий НАБУ и судьи ВАКС с целью затянуть закрытие дела "Роттердам+"

Резкое изменение позиции Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) по делу "Роттердам+" стало следствием политического давления, но при этом на закрытие дела из-за отсутствия в нем состава преступления это не повлияет. Об этом заявила адвокат по делу Наталья Дригваль, сообщает "Politeka".

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"Невозможно просто предположить, что человек, имеющий высшее юридическое образование, огромный опыт работы в качестве судьи, могла отнести и расценить это в качестве доказательства. Поэтому здесь возможный вариант событий – это только лишь политическое давление, вследствие которого ее вынудили принять это в качестве аргумента", – сообщила Дригваль в эфире телеканала "Украина24".

По ее мнению, есть все основания подозревать о координации действий НАБУ и судьи ВАКС с целью затянуть во времени неизбежное закрытие дела "Роттердам+".

Адвокат отметила, что формальным поводом для изменения позиции суда стал вывод частного эксперта Педь, в отношении которой ГБР начало расследование из-за возможных фальсификаций.

"Невзирая на то, что именно была получена экспертиза СБУ, которая не подтвердила ущерба, детективы в срочном порядке обратились к частному эксперту, которая подтвердила наличие этого ущерба. Они же и представили эту экспертизу на рассмотрение судье уже в последнем производстве", – добавила Дригваль.

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Напомним, 27 октября ВАКС неожиданно пересмотрел свое решение по делу "Роттердам+" и отменил постановление прокуратуры о закрытии дела из-за отсутствия состава преступления.

Такое решение суд принял по заявлению Никопольского завода ферросплавов Игоря Коломойского. По утверждению адвокатов, на судью оказывалось беспрецедентное политическое давление со стороны заявителя.

В сентябре этот же суд признал закрытие дела "Роттердам+" полностью законным и обоснованным, изучив собранные за 3,5 года материалы следствия. Тогда суд пришел к выводу, что нет доказательств совершения преступления и причинения вреда от действия формулы.

Дело "Роттердам+" было закрыто прокуратурой 27 августа 2020 г. из-за отсутствия состава преступления. Это решение вскоре подтвердил Офис генерального прокурора, а также Высший антикоррупционный суд.

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