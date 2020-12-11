Вакцинация-2021: сколько доз прививки сможет закупить Украина в следующем году

В бюджете Украины на 2021 год на закупку вакцин заложено 2,5 млрд грн. На эту сумму в зависимости от производителя можно закупить от 2,5 млн до 22 млн доз препарата.

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Как подсчитали журналисты "Сегодня", самая дешевая, "оксфордская" вакцина, стоит 112 гривен, то есть купить удастся более 22 миллионов доз.

Американо-немецкий препарат Pfizer – дороже, по 562 гривны за ампулу. Можно будет приобрести 4,5 млн доз.

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Самая дорогая на рынке, американская Moderna – 927 грн за одну дозу, то есть таких Украина сможет заказать около 2,5 млн.

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Для эффективной вакцинации одному пациенту необходимо две дозы.

Как известно, 8 млн доз вакцины Украина получит бесплатно.

Видео: Сегодня

Напомним, Украина сейчас ведет переговоры о вакцине с компаниями Pfizer, Moderna, Sinovac, Sinopharm. Ожидается, что к нам попадет 8 миллионов доз вакцины во втором-третьем квартале 2021 года (апрель-сентябрь). Верховная Рада даже приняла закон, который ускорит регистрацию в Украине иностранных препаратов. Министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что 20 млн украинцев получат вакцину от COVID-19 бесплатно.

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