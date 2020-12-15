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Вакцин хватит, но не всем: у Рады есть для украинцев плохая новость

15 декабря, 18:26

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Парламент уже готовится к тому, что кто-то из украинцев останется без лекарства

Вакцин от коронавируса, которые правительство закупит для украинских граждан, может хватить не на все население страны.

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Об этом, как сообщает "Сегодня", заявил с трибуны Верховной Рады 15 декабря представитель бюджетного комитета парламента Александр Трухин.

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Нардеп уточнил, что это будет напрямую зависеть от закупочной стоимости лекарства, которую потребуют его разработчики.

"Пока неизвестно, сколько человек получат бесплатные вакцины от коронавируса в 2021 году. Это будет зависеть от фактической стоимости вакцин для государства", – сказал Трухин, отвечая на вопросы депутатов насчет государственного бюджета на 2021 год.

Министр финансов Сергей Марченко, в свою очередь, заверил в том, что вакцинация населения, а также доплаты и повышение зарплат медикам в следующем году все же предусмотрят.

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Но, по его словам, средства на это будут заложены в специальном фонде. Его создадут по принципу "COVID-фонда 2020" и будут наполнять с помощью отдельных программ, а также за счет международной финпомощи.

Напомним, что накануне председатель комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заверил в том, что правительство Украины полностью профинансирует бесплатную вакцинацию населения от COVID-19.

Мы также сообщали, что Украина получила от фонда COVAX официальное одобрение запроса на получение восьми миллионов доз вакцины от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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трухин вакцинация вакцина коронавирус бюджет-2021 COVID-19 Сергей Марченко

Источник: Сегодня

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