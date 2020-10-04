В Женеве установили самую высокую минимальную зарплату в мире

С ноября житель Женевы за день будет зарабатывать больше, чем украинец в месяц

В швейцарском кантоне Женева минимальная заработная плата с 1 ноября 2020 года будет составлять около 23 франков (25 долларов) в час.

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Об этом сообщает CNN.

На прошедшем 27 сентября референдуме граждане поддержали введение минимальной почасовой оплаты труда на уровне 23 швейцарских франков без вычета налогов, что на 5 франков больше, чем сейчас.

В Женеве местные профсоюзы рассчитывают, что поднятие минималки позволит "побороть бедность, содействовать социальному сплочению и уважению к достоинству людей".

Поскольку в Швейцарии стандартная продолжительность рабочей недели – 42 часа, то заработная плата работника с минималкой без вычета налогов может превышать 4000 евро.

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В кантоне утверждают, что теперь в Женеве будет "самая высокая в мире минимальная заработная плата". В то де время Женева – одно из самых дорогих для проживания мест в мире.

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Отметим, в Украине с 1 сентября минимальная заработная плата выросла с 4723 грн до 5000 грн в месяц. То есть при 8-часовом рабочем дне женевей с минималкой будет получать в день больше, чем украинец в месяц.

Напомним, в Министерстве финансов Украины заявили, что одобренное Верховной Радой Украины повышение минимальной зарплаты до 5000 гривен с 1 сентября 2020 годабудет стимулировать рост потребительского спроса и детенизацию зарплат.

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