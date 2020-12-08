В "Укрзализныце" назвали единственный прибыльный сегмент бизнеса

Доходы УЗ от грузоперевозок за 10 месяцев составили около 56 млрд грн

Единственным прибыльным сегментом бизнеса АО "Укрзализныця" на данный момент являются грузовые перевозки. По данным корпоративной управленческой отчетности, за январь-октябрь 2020 года доходы от грузоперевозок составили около 53 млрд грн. Об этом, как пишет ЦТС, проинформировали в АО "Укрзализніця".

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При этом компания получила позитивный финансовый результат от грузовых перевозок в сумме свыше 9 млрд грн.

Как отметили в "Укрзализныце", за счет прибыли, полученной от грузовых перевозок, компания фактически содержит в надлежащем состоянии инфраструктуру, выплачивает заработную плату работникам, субсидирует убыточные пассажирские перевозки и платит налоги в государственный и местные бюджеты.

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Сообщается, что в сегменте пассажирских перевозок УЗ за 10 месяцев получила негативный финансовый результат: убытки от пассперевозок составили 10,9 млрд грн, доходы – 3,5 млрд грн.

В первом квартале этого года доход УЗ от грузовых перевозок составил 16,6 млрд грн, во втором – 14,6 млрд грн, в третьем – 16,3 млрд грн. По результатам октября-декабря 2020 года УЗ планирует получить 17,6 млрд грн доходов от грузоперевозок.

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