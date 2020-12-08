В "Укрзализныце" назвали единственный прибыльный сегмент бизнеса

Единственным прибыльным сегментом бизнеса АО "Укрзализныця" на данный момент являются грузовые перевозки. По данным корпоративной управленческой отчетности, за январь-октябрь 2020 года доходы от грузоперевозок составили около 53 млрд грн. Об этом, как пишет ЦТС, проинформировали в АО "Укрзализніця".
При этом компания получила позитивный финансовый результат от грузовых перевозок в сумме свыше 9 млрд грн.
Как отметили в "Укрзализныце", за счет прибыли, полученной от грузовых перевозок, компания фактически содержит в надлежащем состоянии инфраструктуру, выплачивает заработную плату работникам, субсидирует убыточные пассажирские перевозки и платит налоги в государственный и местные бюджеты.
Сообщается, что в сегменте пассажирских перевозок УЗ за 10 месяцев получила негативный финансовый результат: убытки от пассперевозок составили 10,9 млрд грн, доходы – 3,5 млрд грн.
В первом квартале этого года доход УЗ от грузовых перевозок составил 16,6 млрд грн, во втором – 14,6 млрд грн, в третьем – 16,3 млрд грн. По результатам октября-декабря 2020 года УЗ планирует получить 17,6 млрд грн доходов от грузоперевозок.
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