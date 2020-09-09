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В "Укрэнерго" заявили о схеме "торговли воздухом" на рынке электроэнергии

9 сентября, 18:08

Инна Бабур Инна Бабур

Это создает перекосы и искусственно обваливает цены на электроэнергию, считает руководитель "Укрэнерго"

Определенные недостатки рынка электрической энергии Украины компании-трейдеры используют для того, чтобы спекулировать электроэнергией путем манипуляций.

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Об этом в интервью рассказал руководитель НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, уточнив, что из-за профицита генерации электроэнергии трейдеры могут искусственно обваливать цены на разных сегментах рынка.

"В какой-то момент сложилась ситуация, когда из-за большого объема предложений цена на ВДР (внутрисуточный рынок) стала ниже, чем на РДН (рынке на сутки вперед – ред.). И тогда некоторые трейдеры решили воспользоваться этой ситуацией: начали продавать на двусторонних договорах и на РДН электроэнергии, которую докупали на дешевом ВГС", - сказал Кудрицкий.

По его словам, на РДН трейдеры продают объемы тока, которых у них еще нет, зная заранее, что смогут купить их в день поставки на ВГС по низкой цене.

"То же самое можно видеть и со стороны потребителей, которые стараются минимизировать стоимость купленной электроэнергии. То есть, если потребитель видит, что РДН дороже ВГС, он конечно пойдет на ВГС", – добавляет Кудрицкий.

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Он подчеркнул, что это создает перекосы на рынке и искусственно обваливает цены на электроэнергию.

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"Это также повлияло на увеличение спроса на ВДР и в дальнейшем обваливало цену на РДН", – подчеркнул руководитель "Укрэнерго".

Напомним, по словам народного депутата Алексея Кучеренко, на руководстве НКРЭКУ, в том числе председателе комиссии Валерии Тарасюке и члене комиссии Дмитрии Коваленко, лежит ответственность за искусственно созданный кризис на рынке электрической энергии.

По информации депутата Кучеренко, члены комиссии и ее председатель Валерий Тарасюк могут быть соавторами схемы "торговли воздухом", которая привела к возникновению миллиардных убытков и накоплению долгов государственных энергетических компаний, в частности, "Энергоатома".

Также ранее Министерство энергетики неоднократно публично упрекало НКРЭКУ в отсутствии своевременной реакции на перекосы и злоупотребления, происходящие на рынке электрической энергии, которые приводят к накоплению убытков и критическому финансовому состоянию государственных энергетических предприятий.

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