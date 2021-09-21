В Украину завезли четыре тонны индейки с сальмонеллой. Кому досталось зараженное мясо

В четырех тоннах индейке, которыю в Украину импортировали из Польши, обнаружили сальмонеллу. Мясо попало в магазины Запорожья и Днепра.
Об этом сообщили в Госпотребслужбе Харьковской области.
Сальмонеллу обнаружили в индюшиных крылышках. Производителем этой продукции является компания Indyk-Śląsk, которая расположена в селе Вешова на юге Польши.
Специалисты Госпотребслужбы немедленно изъяли мясо из продажи. Его получили 2 компании в разных регионах. Большинство товара получила компания "Селмит", которая зарегистрирована в Запорожье. Также часть товара направили на холодильный склад "Фрост 4" в Днепре.
Ранее мы сообщали, что:
- Украина установила новый рекорд по экспорту курятины в 2019 году. В числе стран, которые покупали украинскую курятину, даже Саудовская Аравия и Нидерланды.
- курятину с сальмонеллой завезли в Украину из Польши. Палочку нашли в охлажденных бройлерах одного из польских производителей.