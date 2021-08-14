В Украину вернулась российская сеть супермаркетов, а тарифы на коммуналку продолжают расти – самое важное о деньгах за неделю

Сайт "Сегодня" собрал самые важные экономические новости уходящей недели

В Украине дорожают продукты, а супермаркеты Mere снова вышли на украинский рынок. Коллаж: "Сегодня"

В течение рабочей недели 9-13 августа в Украине росли тарифы и цены на продукты, а тем временем российская сеть супермаркетов Mere, против которой выступал секретарь СНБО Алексей Данилов, вернулась в Украину.

Понедельник. Рекордные цены на автогаз

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9 августа в Украине на заправках рекордно выросла средняя стоимость сжиженного газа – 17,22 грн за литр. В сети ОККО автогаз подорожал на 30 копеек за литр, до 17,99 грн, а на АЗС AMIC выросла цена на 7 копеек за литр, до 17 грн.

На 20 копеек цены подняли такие заправки:

"Параллель";

"Автотранс";

UPG;

Glusco;

"Катрал";

"Авантаж 7";

Marshal.

В пределах 5-15 копеек за литр повысили цены такие сети: SOCAR, "БРСМ-Нафта", BVS Chipo, Mottо.

Вторник. Подорожание коммуналки

За июль 2021 в Украине на 0,6% выросли средние тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива. За год же тарифы поднялись на 35,5% – больше всего подорожал природный газ.

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Как изменились разные тарифы:

Содержание и ремонт жилья – плюс 1,4% за июль, плюс 6,7% за год;

водоснабжение – не изменились за июль, плюс 11% за год;

водоотведение – не изменились за июль, плюс 17,5% за год;

содержание придомовых территорий – плюс 0,1% за июль, плюс 3% за год;

газ – плюс 3,3% за июль, плюс 164,5% за год;

отопление и горячая вода – не изменились за июль, плюс 13,9% за год.

Среда. Повышение зарплат педагогам до 4 тысяч долларов

Министр образования Сергей Шкарлет считает, что зарплаты преподавателей в Украине реально повысить до 4000 долларов после завершения первого этапа реформы высшего образования, но на такие зарплаты могут рассчитывать не все.

"[Это случится], когда будет запущен Президентский университет. Для лучших преподавателей 4000 долларов будут реальностью. Конечно, не для всех. Но это будет точка перезагрузки нашего высшего образования", – сказал Шкарлет.

В 2021 году предусмотрено два повышения зарплат для педагогов:

первое состоялось с 1 января, зарплаты выросли на 20%;

второе повышение запланировано на декабрь – рост составит 9%.

Четверг. Возвращение российской сети супермаркетов в Украину

В Украине свой первый магазин открыла российская сеть супермаркетов Mere, которая, по мнению секретаря СНБО Алексея Данилова является спецоперацией российских спецслужб.

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Сеть уже запустилась в Никополе и в Павлограде (Днепропетровская область). До конца года у компании в планах запустить в Украине 40 супермаркетов. В первую очередь открывать их хотят в Днепропетровской и Киевской областях.

Пятница. Рост тарифов и цен на продукты

В Украине более чем за пол года выросли тарифы – на 9,7% (по сравнению с декабрем 2020 года), а продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 8,6%.

Тарифы выросли больше всего в таких областях:

Херсонская – на 24,4%;

Полтавская – на 21,2%;

Кировоградская – на 16,4%.

На продукты питания и безалкогольные напитки больше всего выросли цены:

в Киеве – 10,7%;

Сумской области – 10,4%;

Черкасской области – 9,9%.

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