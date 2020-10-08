В Украину активно качают газ: поставки выросли почти на треть

С января по сентябрь 2020 года в Украину из Европу поставили 14,8 млрд кубометров газа. Это на 28% больше, чем за тот же период 2019 года. Объем является рекордом за последние пять лет. Но не весь этот газ – это импорт. Для себя Украина купила только треть, остальное – заказы трейдеров на хранение топлива в наших подземных хранилищах.

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Об этом свидетельствуют данные госкомпании Оператор ГТС Украины.

Впрочем, газ, который хранится в Украине, тоже усиливает энергетическую безопасность страны, считает глава "Оператора ГТС" Сергей Макогон. По его словам, в случае необходимости украинские трейдеры смогут договориться с владельцем о покупке этого газа, ведь он уже находится на украинской территории.

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Всего за девять месяцев 2020 импорт газа составил:

из Словакии – почти 9,7 млрд куб. м (+33%);

из Венгрии – почти 3,7 млрд куб. м (+14%);

из Польши – почти 1,5 млрд куб. м (+33%).

Напомним, ранее Молдова решила хранить свой газ в Украине. В целом в октябре-ноябре 2020 года из этой страны в украинские хранилища планируют закачать 100 млн куб. м газа. Хранение запасов в Украине поможет Молдове снизить зависимость от поставок газа из России. РФ, к слову, является единственным импортером голубого топлива в Молдову.

При этом хранилища газа заполнены уже более, чем на 90%.

С ноября 2015 года голубое топливо поступает в Украину по контрактам исключительно из стран Европейского Союза. Украина не имеет контракта на поставку газа из Российской Федерации, хотя, согласно транзитному контракту, юридическим лицам не запрещено бронировать мощности украинской ГТС для импорта газа из России в Украину.

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