В украинский авиапром вложат десятки миллиардов, чтобы заработать сотни миллиардов гривен

Украина намерена каждый год выделять на развитие отечественного авиастроения 2 млрд грн. Об этом глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил на заседании правительства в среду, 11 ноября.

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"Сегодня мы утвердим концепцию программы госразвития авиационной промышленности до 2030 года (…) В программе представлены два варианта развития: базовый – предусматривает финансирование авиационной отрасли со стороны государства на, примерно, 2 млрд грн ежегодно. Это позволит возобновить полномасштабное производство гражданских самолетов и освоить полный процесс производства вертолетов", – сказал премьер.

Он добавил, что в случае выполнения программы объем реализованной продукции оценивается экспертами в 300-350 млрд грн.

Сайт "Сегодня" сообщал, что Министерство внутренних дел закупит 13 отечественных самолетов Ан-178: девять авиасудов будут работать у ГСЧС на тушении пожаров, а еще четыре получит Нацгвардия для перевозки грузов и личного состава.

Напомним, Украина входит в тройку лидеров по производству легких и сверхлегких самолетов. При этом половину отечественных аппаратов покупают страны Евросоюза: Франция, Германия, Испания, Польша и Норвегия.

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