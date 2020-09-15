В украинских больницах процветают поборы: как защититься

Украинцы давно привыкли, что за многие медицинские услуги в государственных учреждениях приходится платить. В лучшем случае – это благотворительный взнос в кассу. По логике медицинской реформы, больницы уже должны были отойти от практики поборов. Но этого почему-то не произошло.

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В июне Нацслужба здоровья шесть раз жаловалась в полицию на выбивание из пациентов денег за услуги, которые уже гарантировало государство. Теперь же разгорелся новый скандал по поводу "двойного тарифа".

Жительница Чернигова Ирина Кудрик заключила декларацию с семейным врачом. Из-за проблем со здоровьем она обратилась к специалисту, чтобы получить диагностику.

"Врач выписал мне электронное направление, чтобы сделать рентген и пройти консультацию у врача-травматолога", – рассказывает Ирина.

Но в другой городской больнице женщину ошарашили.

"Несмотря на то, что у меня электронное направление, в больнице действуют определенные тарифы, по которым я должна оплатить услугу", – говорит Ирина.

И это при том, что с апреля в Украине начал действовать второй этап медицинской реформы. Предполагается, что граждане могут получать 27 пакетов медицинских услуг бесплатно. Главное условие – заключить декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром.

"Врач предоставляет направление на следующую медицинскую услугу, но не в конкретную больницу. А пациент сам выбирает, в какую больницу ему обратиться", – объясняет директор Департамента коммуникаций Национальной службы здоровья (НСЗУ) Украины Татьяна Бойко.

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Пациент может рассчитывать на консультацию узкопрофильного врача – первичного, госпитального, экстренного, специализированного амбулаторного, паллиативного вида помощи и реабилитации.

"Врачи первичного звена уже больше года работают в реформированных условиях", – говорит эксперт в сфере общественного здоровья Андрей Скрипальский.

А вторичное звено только начинает работать по-новому. С 1 апреля большинство учреждений заключили контракты с НСЗУ, но некоторые еще продолжали финансироваться по временной системе субвенций. С 1 августа такая практика была остановлена.

"С созданием электронного здравоохранения, которое, кстати, начало работать уже активно и почти без сбоев, выдано более трех миллионов электронных направлений, по которым была оказана медицинская помощь", – констатирует президент Украинского медицинского клуба, член координационного совета украинского медицинского экспертного сообщества Иван Сорока.

Но, похоже, что даже заключив договор с Нацслужбой здоровья, не все клиники спешат его придерживаться. Немало тех, кто предпочитает работать по старинке. "Пока будет длиться переходный период, давайте вытрясем у пациентов деньжат", – таким мнением руководствуется дирекция некоторых клиник страны. Главные врачи по-прежнему не брезгуют пополнять карманные благотворительные фонды за услуги, бесплатное предоставление которых гарантировало государство.

"Поскольку я четко знала, что эта больница заключила договор с Национальной службой здоровья, а, следовательно, задекларировала возможность и обязалась оказывать медицинскую помощь пациентам по этому договору бесплатно, меня, конечно, эта ситуация возмутила", – рассказывает Ирина Кудрик.

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Так как Ирине срочно нужно было сделать рентген, указанную врачом сумму она оплатила. В чеке она увидела, что внесла оплату не по тарифу, а в качестве "благотворительного взноса". Но в городском управлении здравоохранения нас заверили: такие взносы от пациентов уже в прошлом.

"Такой вид как "благотворительная помощь" на сегодняшний день сходит в принципе на нет. Потому что нет людей, у которых есть желание оказать благотворительную помощь", – считает начальник Управления здравоохранения Черниговского городского совета Владислав Кухар.

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Пациенты говорят другое. Жительница Чернигова Светлана (имя изменено) уверенно опровергает слова чиновника. По ее словам так называемые "благотворительные взносы" льются рекой. Только вот эти переводы никак нельзя назвать пожертвованиями.

"В кабинете флюорографии мне доктор сказал, что надо заплатить 57 гривен. При получении квитанции я посмотрела, что это был благотворительный взнос для нужд больницы. Никакого благотворительного взноса я не планировала. Эту услугу мне никто бы не предоставил, если бы я не оплатила. И не только я. Это абсолютно всей очереди касается", – делится опытом Светлана.

Почему до сих пор существуют принудительные взносы в благотворительные фонды при больницах? Заслуженный работник здравоохранения Иван Сорока утверждает: все из-за недофинансирования отрасли.

"Сфера должна финансироваться на уровне 5% ВВП, а реально финансируется до 3%. И этих средств не хватает", – говорит Сорока.

Хотя в Национальной службе здоровья это отрицают.

"НСЗУ – это не единственный источник поступления средств. Есть также местные программы поддержки, местные стимулы, которые также могут финансировать больницу. Есть также обязанность собственника больницы – местного совета соответствующего уровня – оплачивать коммунальные услуги, а также делать инвестиционные вложения", – объясняет Бойко.

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Спрашиваем у руководителя управления здравоохранения Чернигова: сколько так называемых благотворительных взносов и с какой целью собрала скандальная больница? Кухар отвечает, что не проверял эти данные, т.к. они – "зона ответственности главного врача любой больницы".

"У нас нет ежемесячной отчетности по благотворительным взносам. Мы такую отчетность не берем", – говорит Кухар.

"Такая система существовала десятилетиями. Если мы еще 1 апреля спорили, будет реформа "вторички" или нет на национальном уровне, то, соответственно, многие заведения еще до сих пор думают, что ее не будет. И закрывать благотворительные фонды никто не побежал", – объясняет эксперт в сфере общественного здоровья Андрей Скрипальский.

А проблемы Ирины Кудрик во второй городской больнице Чернигова не закончились. Один из врачей потребовал превратить электронное направление в бумажное.

"Меня осмотрел травматолог, он сделал еще одно направление на УЗИ-диагностику, и врач этой же больницы, к сожалению, отказался осматривать меня и даже записать на прием с моим электронным направлением. Мотивируя отсутствием оборудования – компьютера", – рассказывает женщина.

"Скорее всего, это личное восприятие новых процессов или неприятие на уровне врача или на уровне учреждения. Что неправильно и даже иногда – незаконно", – комментирует Скрипальский.

Эта клиника, подписывая соглашение с Национальной службой здоровья, обязалась отвечать определенным условиям.

"Если у вас есть электронное направление, его достаточно, чтобы получить услугу в заведении, которое имеет контракт с НСЗУ. Оно должно было выполнить требование – компьютеризировать свою сеть", – уверяет Бойко.

Сейчас скандальную черниговскую больницу проверяет Национальная служба здоровья. Но вернут ли пациентам деньги, если нарушения официально подтвердятся?

"Информация есть в наличии в социальных сетях, есть уже обращение к Национальной службе здоровья. Мы найдем возможность проконтактировать с пациенткой для того, чтобы вернуть эти средства", – уверяет Кухар.

То есть, получается, что все пациенты, которых заставляют оплачивать "благотворительные взносы", могут рассчитывать на возмещение? В НСЗУ говорят, что да:

"Если факт подтвердится, и если эти деньги были заплачены за то, что уже оплатило государство. <...> Мы уже получили также более 386 жалоб на разные нарушения и на вымогательство средств от пациентов. И уже 21 пакет документов направлен в Нацполицию по результатам предыдущих проверок этих жалоб", – говорит Бойко.

Наказанием для больницы или уполномоченных лиц может стать приостановка финансирования или расторжение договора с НСЗУ.

"И я бы очень не советовала главным врачам доводить до такой ситуации", – предупреждает Бойко.

Поэтому, как видим, за хорошее медицинское обслуживание нам еще предстоит побороться. О каждом случае вымогательства сообщайте на горячую линию соответствующей службы и в правоохранительные органы.

Напомним, также с 1 сентября в Украине вместо бэби-боксов государство начало выдавать деньги. Сумма – 5000 гривен. Родители или опекуны ребенка могут потратить эти средства только в безналичной форме и исключительно в тех торговых точках, с которыми Министерство социальной политики заключило соглашение.

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