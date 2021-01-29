В Украине заплатят лучшим ученикам. Зеленский назвал суммы стипендий

По результатам ВНО будут выбирать по 10 самых успешных абитуриентов из каждой области

Размеры президентских стипендий для самых успешных учеников в Украине будут такими:

лучшие участники внешнего независимого оценивания (ВНО) будут получать ежемесячно в течение года по 10 тыс. грн;

победители всеукраинских ученических олимпиад получат разовую премию в 20 тыс. грн;

победители международных олимпиад – 100 тыс. грн.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем влоге.

По результатам ВНО будет предусмотрено 250 стипендий для 10 учеников из каждого региона Украины при условии, что абитуриент выбирает для учебы украинский вуз.

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Кроме того, ежегодно будут выделяться президентские гранты для получения высшего образования за рубежом – в вузах США, Великобритании, Германии, Франции, Канады, Японии, Китая, Южной Кореи и др. Обязательное условие: после получения диплома – возвращение в Украину и работа на государственной службе в течение трех лет.

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Напомним, ранее Кабмин увеличил размер соцстипендии для детей-сирот. Теперь он составляет 150% размера прожиточного минимума для детей.

Кроме того, народный депутат Наталия Пипа сообщала, что 30 выпускников, которые лучше всех сдадут ВНО, получат денежное вознаграждение.

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