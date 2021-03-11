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В Украине взлетают цены. Что дорожает быстрее всего и почему?

11 марта, 10:10

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Нацбанк объяснил стремительный рост стоимости продуктов

Потребительская инфляция в Украине по итогам февраля ускорилась до 7,5% в годовом измерении с 6,1% в январе. В результате рост цен превысил и прогнозную траекторию Нацбанка, и его целевой диапазон (5% ± 1 п.п.).

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В НБУ проанализировали эти данные и объяснили, что подорожало больше всего и почему так произошло.

Продукты

Рост цен на сырые продукты питания ускорился до 9,7% в годовом измерении, на обработанные продтовары – до 7,2%.

Сильнее всего подорожали:

  • Мясо (курятина и говядина), молоко и яйца. Росту цен способствует сокращение производства и подорожание кормов из-за плохого урожая 2020 года. Вместе с этими продуктами дорожает сливочное масло, колбасы и сыры.
  • Сахар и мука. Причина тоже в плохом урожае – сахарной свеклы и пшеницы в прошлом году собрали меньше, чем обычно.
  • Яблоки и бананы. Украинские фрукты дорожают из-за сокращения запасов, импортные – из-за низкого урожая в главных странах-производителях.
Яблоки подорожают аж до 75 гривен в мае, прогнозируют эксперты.
  • Подсолнечное масло и продукты его переработки – майонез, маргарин, спреды. Причина все та же – неурожай.
  • Хлеб. Выпечка дорожает из-за того, что растут цены на ее ингредиенты – те же муку, сахар, подсолнечное масло.

Есть и продукты, которые подешевели – это овощи борщевого набора, тепличные огурцы и помидоры.

В тренде
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Алкоголь продолжил дорожать, в частности, из-за повышения минимальных цен на игристые вина.

Непродовольственные товары

Темпы из подорожания остались на уровне предыдущего месяца – 2,6% в годовом разрезе.

  • Дорожают: лекарства, автомобили, бытовая техника, мебель, ювелирные изделия.
  • Дешевеют: товары для личного ухода, чистящие средства, игрушки, одежда и обувь.

Цены на бензин снова быстро растут – плюс 4,4% за февраль после минус 4,7% в январе. Причиной стал высокий спрос со стороны население при том, что нефть в мире становится дороже.

Напомним, ранее Нацбанк дал прогноз, когда в Украине замедлится рост цен. При этом НБУ на фоне роста инфляции впервые с 2018 года повысил учетную ставку. Теперь она составляет 6,5%.

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продукты цены инфляция НБУ цены на продукты

Источник: Сегодня

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