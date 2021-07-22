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В Украине вымирает поголовье коров, зато свиней стало больше

22 июля 2021 13:30

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Показатели последних лет демонстрируют негативную статистику по крупному рогатому скоту

Коров в Украине стало еще меньше

Коров в Украине стало еще меньше / Фото: Сегодня

В Украине стало больше свиней – к 1 июля их поголовье выросло на 0,7%, или 6,1 млн голов. Число других сельскохозяйственных животных, напротив, сократилось. В том числе, продолжило падать поголовье коров, что сказывается на объемах производства молока.

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Такие данные привели в Государственной службе статистики.

Поголовье свиней увеличилось на промышленных фермах в Киевской и Львовской областях. В домашних хозяйствах показатели не настолько позитивные.

Сократилось и число птиц - на 3,8% или 239,2 млн. Слабее всего показатели в Запорожской области. Кроме того, уменьшилось количество овец и коз – на 4,9% или 1,4 млн голов. Наибольшие потери пришлись на Харьковскую область.

Еще большая разница в статистике по крупному рогатому скоту: за год количество коз, овец, коров и т.п. сократилась на 6,5% – до 3,2 млн. И в этом списке лидером снова стала Запорожская область.

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По состоянию на 1 июля текущего года Украине насчитали 1,7 млн коров, а это на 5,8% меньше аналогичного периода 2020-го. Падение поголовья наблюдается уже не первый год, поэтому Украина испытывает проблемы с производством молока.

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Это, в свою очередь, приводит к тому что украинцы употребляют все меньше молочных продуктов. На днях стало известно, что Украина заняла последнее место в Европе по потреблению сыра. В среднем один украинец съедает 4,66 кг сыра в год, а вот в Европе этот показатель составляет 18,3 кг. Более того, в Украине покупают в основном импортный сыр – свой продут проигрывает не только по качеству, но и зачастую по цене.

На этом фоне также растет производство поддельной "молочки" из сомнительного сырья. Например, ндавно у предпринимателя из Киева изъяли 16 тонн поддельного сливочного масла:

Напомним, по данным Госстата на 1 февраля 2021 года, поголовье крупного рогатого скота также сократилось на 5,8%. Вместе с тем число свиней увеличилось на 3,2%.

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