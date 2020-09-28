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В Украине выросли долги по зарплате: ТОП-5 регионов-должников

28 сентября, 17:45

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В областях с самыми высокими зарплатами накопились и самые большие долги

Несмотря на падение средней зарплаты в Украине в августе со 11 804 грн до 11 446, долги по зарплате продолжили рост.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

На 1 сентября общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 3421,4 млн грн, или 100,6% по сравнению с 1 августа.

В ТОП-5 должников вошли наиболее индустриально развитые регионы:

В тренде
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  • Донецкая область – 722,641 млн грн
  • Харьковская область – 546,165 млн грн
  • Днепропетровская область – 460,687 млн грн
  • Сумская область – 344,744 млн грн
  • Киев – 335,335 млн грн

Столичный регион существенно отстал от пятерки "лидеров", однако цифра задолженности в Киевской области (165,200 млн грн) в 10 раз больше, чем в Винницкой, Житомирской или Черниговской.

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Ранее сайт "Сегодня" называл ТОП-3 региона с самыми высокими средними зарплатами: Киев (16 795 грн), Донецкая (12 660) и Киевская (11 803) области. Таким образом, у регионов, где самые высокие зарплаты – и самая большая задолженность.

Напомним, с 1 сентября в Украине до 5000 грн выросла минимальная зарплата, а в 2021 году планируется еще два повышения минималки – до 6000 и 6500 гривен.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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долги зарплаты Госстат долги по зарплатам

Источник: Сегодня

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