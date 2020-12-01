В Украине вырос прожиточный минимум: сколько будут выплачивать

Прожиточный минимум в Украине пересматривают дважды в году

С 1 декабря в Украине повышается прожиточный минимум. Теперь он составит 2189 грн. Повышение составило 71 грн.

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Прожиточный минимум в Украине пересматривают дважды в году. Первый раз в этом году его повысили в июле.

Размер прожиточного минимума по категориям с 1 декабря 2020 года:

дети до 6 лет – 1921 грн;

дети от 6 до 18 лет – 2395 грн;

трудоспособные лица – 2270 грн;

лица, утратившие трудоспособность – 1769 грн;

общий показатель – 2189 грн.

Как известно, к размеру прожиточного минимума привязаны и другие выплаты:

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пенсии;

пособие по безработице;

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пособие на детей;

алименты.

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Ранее сообщалось, что в Украине 80% пенсионеров живут за чертой бедности.

Видео: Сегодня

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