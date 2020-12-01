В Украине вырос прожиточный минимум: сколько будут выплачивать

С 1 декабря в Украине повышается прожиточный минимум. Теперь он составит 2189 грн. Повышение составило 71 грн.
Прожиточный минимум в Украине пересматривают дважды в году. Первый раз в этом году его повысили в июле.
Размер прожиточного минимума по категориям с 1 декабря 2020 года:
- дети до 6 лет – 1921 грн;
- дети от 6 до 18 лет – 2395 грн;
- трудоспособные лица – 2270 грн;
- лица, утратившие трудоспособность – 1769 грн;
- общий показатель – 2189 грн.
Как известно, к размеру прожиточного минимума привязаны и другие выплаты:
- пенсии;
- пособие по безработице;
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- пособие на детей;
- алименты.
Ранее сообщалось, что в Украине 80% пенсионеров живут за чертой бедности.
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