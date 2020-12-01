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В Украине вырос прожиточный минимум: сколько будут выплачивать

1 декабря, 06:00

Денис Беспалов Денис Беспалов

Прожиточный минимум в Украине пересматривают дважды в году

С 1 декабря в Украине повышается прожиточный минимум. Теперь он составит 2189 грн. Повышение составило 71 грн.

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Прожиточный минимум в Украине пересматривают дважды в году. Первый раз в этом году его повысили в июле.

Размер прожиточного минимума по категориям с 1 декабря 2020 года:

  • дети до 6 лет – 1921 грн;
  • дети от 6 до 18 лет – 2395 грн;
  • трудоспособные лица – 2270 грн;
  • лица, утратившие трудоспособность – 1769 грн;
  • общий показатель – 2189 грн.

Как известно, к размеру прожиточного минимума привязаны и другие выплаты:

В тренде
В Украине уверенно дорожают доллар и евро
  • пенсии;
  • пособие по безработице;

Читайте также: В Минсоцполитики рассказали, насколько нужно увеличить прожиточный минимум

  • пособие на детей;
  • алименты.
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Ранее сообщалось, что в Украине 80% пенсионеров живут за чертой бедности.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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