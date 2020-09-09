В Украине вырастут зарплаты врачей: Шмыгаль назвал сумму повышения

Из госбюджета придется выделить около 6 млрд гривен

Зарплаты украинским врачам будут повышены в среднем на 3500 гривен. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"В понедельник (7 сентября. – Ред.) мы сделали первые шаги и утвердили решение о повышении выплат всем нашим медикам. На эти потребности будет направлено почти 6 млрд гривен. Непосредственно врачам средняя доплата будет 3500 гривен", – сказал Шмыгаль.

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Он также добавил, что Кабинет министров продолжает подготовку медицинских учреждений. В частности, в плане оборудования койко-мест для заболевших COVID-19 системами подачи кислорода.

"Это необходимо для многих больниц, чтобы мы могли принимать большее количество больных. В том числе это касается больниц второй волны. Это поручение, которое дано главам областных государственных администраций", – уточнил Шмыгаль.

Напомним, ранее глава Министерства здравоохранения Максим Степанов назвал справедливую зарплату для медиков. По его словам, соответствующие расчеты Минздрава уже переданы Министерству финансов, которое занимается составлением государственного бюджета.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что зарплата врачей второго звена в Украине сейчас одна из самых низких, что недопустимо для цивилизованной страны, а тем более – в условиях усложненной эпидемической ситуации.

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