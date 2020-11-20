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В Украине вырастет прожиточный минимум: когда и на сколько

20 ноября, 11:23

Екатерина Степаненко Екатерина Степаненко

На рост прожиточного минимума в 2021 году заложат 50 миллиардов гривен

Прожиточный минимум в Украине вырастет на 71 гривню. Повышение будет плановым. С 1 декабря прожиточный минимум составит 2189 гривен. Будет рост и в следующем году – на это планируют заложить еще 50 миллиардов гривен.

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А еще хотят изменить систему расчета прожиточного минимума. Об этом новостям "Сегодня" эксклюзивно рассказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная:

"Мы создадим в Верховной Раде другой подход. Мы определим, что такое прожиточный минимум – что это стандарт социальной защиты, это минимальная гарантированная достаточная для выживания человека сумма. Что к ней должны быть привязаны пенсии, зарплаты, пособия, где человек живет только на эти пособия. Эта сумма не может составлять 2000 гривен. Она должна быть 4000, вдвое больше. Но нужно отвязать от прожиточного минимума штрафы, отвязать то, что к нему привязан, чтобы оно не тянуло вниз".

Стоит отметить, что нынешний прожиточный минимум составляет всего лишь 50% от фактического. Существенное увеличение этого разрыва произошло в 2014 году после начала боевых действий на Донбассе.

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прожиточный минимум Марина Лазебная

Источник: Сегодня

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