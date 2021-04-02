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В Украине вырастет прожиточный минимум: какие соцвыплаты поднимут за ним?

2 апреля, 15:05

Александра Романюк , Игорь Тимофеев

Прожитминимум является базой для начисления сотен видов проплат, но ситуация изменится

По окончании текущего квартала в Украине вырастет прожиточный минимум. С 1 июля средний показатель составит 2294 грн, а с 1 декабря – до 2393 грн. На него "завязаны" сотни различных показателей – от налогов и штрафов, до зарплат и наиболее распространенных соцвыплат.

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Как сообщает Минсоцполитики, те цифры, о которых сегодня идет речь, будут использоваться для расчета социальных выплат. И если предложенные ведомством цифры лягут в основу закона о госбюджете на следующий год, в 2022-м украинцы будут получать такие соцвыплаты:

  • минимальная пенсия – 2205 грн (+14% к ПМ на 1 декабря 2021 года для нетрудоспособных лиц и к минимальной пенсии);
  • максимальная помощь одиноким матерям на детей до 6 лет – 2394 грн, от 6 до 18 лет – 2985 грн;
  • алименты от государства детям, чьи родители уклоняются от их уплаты, – 1197 грн (дети до 6 лет) и 1492 грн (с 6 до 18-ти).

А тем временем в Верховной Раде хотят "отвязать" большинство выплат и платежей от прожиточного минимума и ввести ряд базовых величин для социальных выплат, денежных платежей и взысканий, административных сборов. Планируется, что в 2022 году эти величины будут соответствовать прожиточному минимуму, а затем могут изменяться независимо от показателя ПМ.

В тренде
В Украине вырастет прожиточный минимум: какие соцвыплаты поднимут за ним?

Ранее сайт "Сегодня" писал, будет ли в Украине достойный уровень жизни после роста прожиточного минимума.

Также сообщалось, что в Украине задумали ускоренный рост прожиточного минимума. Для этого разработали ряд законопроектов по использованию ПМ исключительно для расчета основных социальных гарантий. В планах такой рост: в 2022 году – на 14%, в 2023 – на 15%, в 2024 – на 25%.

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госбюджет прожиточный минимум соцвыплаты матпомощь минимальная пенсия

Источник: Сегодня

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