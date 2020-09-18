В Украине вымирает поголовье коров, свиней и коз

В Украине продолжает снижаться поголовье крупного рогатого скота (КРС) и свиней. Как свидетельствуют данные Госслужбы статистики, на 1 сентября в стране оставалось 3,408 млн голов КРС – на 6,4% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

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В частности, поголовье коров составило 1,768 млн – на 6,2% меньше, чем на 1 сентября прошлого года. Поголовье свиней сократилось на 2% – до 6,16 млн голов. Поголовье овец и коз уменьшилось на 6,4% – до 1,41 млн голов. Падает даже количество птицы, поголовье которой в предыдущие годы росло. Так, в Украине теперь насчитывается 254,7 млн голов птицы – на 4,1% меньше, чем год назад.

При этом больше всего КРС содержат в Винницкой, Хмельницкой, Полтавской и Львовской областях.

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При этом за 2019 год поголовье крупного рогатого скота в Украине сократилось на 5,7% и к 1 января 2020 года составляло 3,14 млн голов, свиней – на 4,9%, до 5,7 млн голов, поголовье овец и коз уменьшилось на 4,7% – до 1,2 млн голов, а поголовье птицы увеличилось на 3,6% – до 219,3 млн голов.

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Напомним, украинские аграрии уже давно считают свиноводство невыгодным – на выращивание одного животного нужно несколько лет, а прибыль едва покрывает затраты. По результатам 2019 года отрасль понесла более 2,1 млрд грн убытков и, как считают эксперты, рентабельность животноводства будет снижаться и в будущем.

При этом, как сообщала ассоциация "Свиноводы Украины", наша страна еще может стать мировыми лидером по производству свинины.

А о том, как производится искусственное мясо и где его найти в Украине, узнавайте из видеосюжета:

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