В Украине временно заморозили тариф на доставку пенсий

"Укрпочта" продолжит приносить деньги на дом в 2021 году

"Укрпочта" продолжит доставлять пенсии в январе и феврале 2021 года по тарифу 2020 года. При этом Пенсионный фонд, Минифин и Минсоцполитики продолжат обсуждение новых тарифов на 2021 год.

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Как сообщили в "Укрпочте", такое предложение оператора принял Пенсионный фонд Украины.

"В течение двух первых месяцев 2021 года будут выплачены и доставлены пенсии по обычному графику", - заверили в "Укрпочте".

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Как известно, "Укрпочта" в 2018 и 2019 годах поднимала вопрос убыточности тарифа на доставку и выплату пенсий.

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В 2019 году нашли решение, которое позволило продолжить доставку пенсий и пособий в 2020 году. Тогда тариф в городах установили на уровне 1,15% от суммы выплаты, а в селах и поселках городского типа – 2,3%. До этого времени тариф не менялся с 2004 года и составлял 0,79% в городе и 1,56% в селе.

Напомним, в следующем году украинцев ждет несколько повышений пенсий. Сайт "Сегодня" уже сообщал, кому и когда добавят пенсии в 2021 году.

А новости "Сегодня" рассказывали, как самостоятельно накопить на достойную пенсию. Для этого можно воспользоваться услугами частных пенсионных фондов, но откладывать придется немало:

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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