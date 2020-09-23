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В Украине ускорилось падение промышленности

23 сентября, 17:42

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В Госстате отчитались об объемах производства за август-2020

В августе 2020 года промышленное производство в Украине по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года снизилось на 5,3%. Речь идет о данных без учета корректировки на эффект календарных дней. Падение ускорилось по сравнению с июльским показателем на уровне "минус" 4,2%.

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С учетом корректировки на эффект календарных дней промпроизводство в августе упало на 4,2% в годовом выражении, подсчитали в Государственной службе статистики.

По сравнению с июлем-2020 промпроизводство в августе сократилось на 3,5% без учета корректировки на эффект календарных дней и на 0,1% – с учетом корректировки.

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Напомним, летом 2020 года в Украине создали Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. В Кабмине уточнили, что первоочередной приоритет нового ведомства – это оборонная высокотехнологичная отрасль, которая имеет значительный потенциал в Украине.

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Новости "Сегодня" также сообщали, что падение промышленности в Украине замедляется после смягчения карантина, однако динамика все равно отрицательная. Такая ситуация возникла из-за накопившихся в отрасли проблем, но усугубил ее коронакризис. К слову, спикер парламента Дмитрий Разумков сравнивал экономические последствия от коронавируса с ущербом, который нанесла Вторая мировая война:

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промышленность экономика кризис статистика производство Госстат промышленное производство

Источник: Сегодня

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