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В Украине упростили выплату пенсий и субсидий на почте

16 ноября, 10:37

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Проверка получателя станет легче и быстрее

На почте процедуру идентификации и верификации получателей пенсий, пособий, субсидий и других выплат. Теперь почтальон при выплате от 5 тыс. до 30 тыс. гривен должен только сверять идентификационные данные клиента с данными, указанными в выплатных документах или бланках почтовых переводов. После сверки и клиент, и представитель почтового оператора проставляют подписи в выплатных документах.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

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В НБУ уверены, что такое решение позволит почтовым операторам бесперебойно обеспечивать выплаты пенсий и денежной помощи при отсутствии автоматизации в их отделениях.

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Напомним, в целом в Украине вводят политику "единого обращения" в вопросе назначения пенсий и пособий. Получать выплаты разрешили на текущий банковский счет.

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Также в Минцифры ранее подсчитали, что выплаты пенсий и соцпомощи "мертвым душам" лишают Украину 50-100 млрд гривен в год.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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пенсии выплаты субсидии соцвыплаты получение идентификация верификация

Источник: Сегодня

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