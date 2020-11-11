В Украине упростили получение пенсий и субсидий: новые правила

В Украине водят политику "единого обращения" в вопросе назначения пенсий и пособий. Получать выплаты разрешили на текущий банковский счет. Суть в том, что теперь не нужно будет идти в Пенсионный фонд, затем в банк для открытия счета, потом ждать, а потом снова в банк.

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Такое решение принял Кабинет министров, сообщили глава правительства Денис Шмыгаль и присутствующий на заседании народный депутат Алексей Гончаренко.

До этого при обращении в Пенсионный фонд Украины или органы соцзащиты человеку нужно было пойти и открыть счет для получения пенсии или сразу на месте выбрать получение пенсии через "Укрпочту". Большинство украинцев выбирали "Укрпочту" – чтобы не проходить еще один круг обращений к чиновникам. Таким образом, выплаты были в основном наличными.

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Также в Украине запустят пилотный проект Единой информационной системы социальной сферы. Он предусматривает:

В тренде Заробитчане серьезно нарастили объемы переводов в Украину: данные Нацбанка

создание единой централизованной базы социальной сферы путем интеграции всех реестров. Это будет единый реестр получателей социальных услуг государства;

устранение дублирования процессов и функций в социальной сфере;

переход институтов социальной сферы на электронный документооборот.

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Напомним, в течение 2020 года средняя пенсия выросла до 3,4 тыс. гривен. А гарантированная государством минимальная пенсионная выплата повысилась до 2 тыс. гривен.

Как сообщали новости "Сегодня", Кабинет министров дал добро на повышение пенсий в следующем году, а Министерство социальной политики разработало специальный "календарь повышений". Читайте подробней о датах и сроках – как вырастут пенсии в 2021 году.

А о том, как самостоятельно накопить на достойную пенсию, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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