В Украине упали цены на картошку: чего ждать

За год популярный овощ подешевел больше, чем на четверть

После высоких цен прошлого сезона многие фермеры в Украине увеличили посадочные площади под картофелем. Поэтому, несмотря на сложную погоду, предложение этого овоща ожидается на высоком уровне и нет причин для его подорожания. Об этом рассказала директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Екатерина Зверева.

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"На сегодняшний день оптовые цены на картофель в Украине колеблются в пределах от 5,5 до 7 грн/кг. Для сравнения, в конце августа 2019 года картофель отгружался по цене от 7 до 10 грн/кг. Таким образом, цены на картофель за год снизились в среднем на 25-30%", - рассказала Зверева.

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Несмотря на не самые лучшие погодные условия в период вегетации картофеля, украинские фермеры оптимистично оценивают потенциальный урожай. К тому же после рекордно высоких цен на картофель, которые держались практически на протяжении всего прошлого сезона, многие фермеры увеличили площади под этой культурой.

"Соответственно, ожидается, что предложение картофеля в этом сезоне будет на достаточно высоком уровне, и причин для дальнейшего роста цен в данном сегменте нет", - отмечает эксперт.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как и почему Украину завалили импортной картошкой. Страна закупала картошку, где только можно – и в Европе, и в Азии.

Также об импортном картофеле на прилавках наших магазинов смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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