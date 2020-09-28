В Украине упала средняя зарплата

Средняя номинальная заработная плата в Украине в августе 2020 года упала по сравнению показателем за июль 2020 года на 3%,– до 11 446 гривен. По сравнению с августом 2019 года зарплаты выросли в среднем на 8,6%.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
В августе средняя зарплата была в 2,4 раза выше минимальной, которая составляла в этом месяце 4 723 гривни.
ТОП-3 сферы с самыми высокими зарплатами в августе были такими:
- Информация и телекоммуникации – 19 827 гривен;
- Финансовая и страховая деятельность – 19 700 гривен;
- Государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование – 16 802 гривни.
Напомним, минимальная зарплата в Украине повысилась с 1 сентября до 5000 гривен.
Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине
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