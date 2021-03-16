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В Украине существенно урезали субсидии: почему и на сколько (видео)

16 марта, 22:12

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Субсидию на оплату коммуналки получают три миллиона домохозяйств

В Украине существенно уменьшили размер субсидий. В январе в среднем выплаты составили – 2231 гривну, а за февраль насчитали всего 1483. Получается на треть меньше.

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В Минсоцполитики объяснили, что это произошло из-за снижения цены на газ. Субсидии за январь и февраль перечислили, указав цену на уровне 6,99 гривен за кубометр.

Установил этот тариф Кабинет министров – и действовать он будет до конца марта. Сейчас субсидию на оплату коммуналки в Украине получает около трех миллионов домохозяйств.

Видео: Сегодня

Ранее сайт "Сегодня" объяснял, как рассчитывают размер субсидии .

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Часть счета за коммунальные услуги субсидиант оплачивает сам. Это т.н. обязательный платеж, он определяется отдельно для каждой семьи. Принцип простой – что ниже доходы домохозяйства, тем меньше процент обязательной платы. Обязательная часть платежа зависит исключительно от размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства в расчете на одного человека.

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А сама субсидия назначается в размере разницы между стоимостью услуг ЖКХ (в пределах социальной нормы жилья и социальных нормативов) и размером обязательной доли платежа.

Как ранее объясняла министр социальной политики Марина Лазебная, украинцев с низкими доходами призывают и в дальнейшем обращаться за помощью, ведь денег на субсидии у государства хватает.

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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коммуналка субсидии ЖКУ цена на газ Министерство социальной политики

Источник: Сегодня

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